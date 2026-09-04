தசுன் ஷனகாவின் அதிவேக சதம்: ரஸல், ஹெட்மையரை பின்னுக்குத் தள்ளி புதிய வரலாற்று சாதனை!
செயின்ட் கிட்ஸ் அணி 137 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் செயின்ட் லூசியா கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தியதுடன், சிபிஎல் வரலாற்றின் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 12:56 PM IST
ஹைதராபாத்: கரீபியன் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரில், செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பேட்ரியாட்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் இலங்கை ஆல்-ரவுண்டர் தசுன் ஷனகா, வெறும் 39 பந்துகளில் சதம் விளாசி, சிபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிவேக சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸில் உள்ளூர் டி20 தொடரான கரீபியன் பிரீமியர் லீக் (சிபிஎல்) தொடரின் 14ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற 25ஆவது லீக் போட்டியில், செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பேட்ரியாட்ஸ் அணியை எதிர்த்து செயின்ட் லூசியா கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற செயின்ட் லூசியா கிங்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்துக் களமிறங்கிய செயின்ட் கிட்ஸ் அணியில், டாப் ஆர்டர் வீரர்களான ஜான்சன் சார்லஸ் 26 ரன்களுக்கும், கைல் மேயர்ஸ் ஒரு ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் இணைந்த ஆண்ட்ரே ஃபிளெட்சர் மற்றும் தசுன் ஷனகா ஜோடி அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் இருவருமே தங்களுடைய அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். அதன்பின் ஆண்ட்ரே ஃபிளெட்சர் 64 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
WOW! Shanaka smashes the fastest CPL Century! 💥💯🔊🇰🇳x🇱🇨#CPL26 #SKNPvSLK #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/sz6hEEGTuB— CPL T20 (@CPL) September 4, 2026
மறுபக்கம் தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த தசுன் ஷனகா, 39 பந்துகளில் சதம் விளாசி மிரட்டினார். இதன் மூலம் சிபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிவேகமாகச் சதமடித்த வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு சிபிஎல் தொடரில் ஆண்ட்ரே ரஸல், டிம் சைஃபெர்ட் மற்றும் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் ஆகியோர் தலா 40 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது.
இந்நிலையில், அவர்களின் சாதனையை முறியடித்து தசுன் ஷனகா புதிய வரலாற்றைப் படைத்துள்ளார். மேலும், இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷனகா, 43 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 12 சிக்ஸர்களை விளாசி 121 ரன்களைக் குவித்தார். இவரது இந்த அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் பேட்ரியாட்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 235 ரன்களைக் குவித்தது.
RECORD BREAKER 🤩— CPL T20 (@CPL) September 4, 2026
Amazing scenes at Warner Park as Dasun Shanaka smashes the CPL record with a 39 ball 💯 😱🇱🇰#CPL26 #SKNPvSLK #DasunShanaka #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/w881tdoRrm
பின்னர், 236 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய செயின்ட் லூசியா கிங்ஸ் அணியில், டிம் சைஃபெர்ட் மட்டுமே அதிகபட்சமாக 50 ரன்கள் சேர்த்தார். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் சோபிக்கத் தவறினர். இதன் காரணமாக, அந்த அணி 13.5 ஓவர்களில் வெறும் 98 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. செயின்ட் கிட்ஸ் அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய ஜெர்மையா லூயிஸ் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் செயின்ட் கிட்ஸ் அணி 137 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சிபிஎல் வரலாற்றின் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இப்போட்டியில் அதிவேக சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கியக் காரணமாக இருந்த தசுன் ஷனகா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். சமீபகாலமாக சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் மோசமான ஃபார்மின் காரணமாக இலங்கை அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்த ஷனகாவுக்கு, இந்த சதம் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. கடந்த ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கி, தற்போது சிபிஎல் தொடர் வரையிலும் அவர் தொடர்ந்து தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
Fifer for Louis at HOME! 🇰🇳— CPL T20 (@CPL) September 4, 2026
St. Kitts and Nevis' very own, Jeremiah Louis picks up his maiden five-wicket haul! 🇰🇳x 🇱🇨#CPL26 #SKNPvSLK #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/NGXktGyvSf
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முன்னதாக, இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடுவதற்கான இலங்கை அணியிலும் தசுன் ஷனகாவுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து மண்ணிலும் தசுன் ஷனகா தனது இந்த அதிரடி ஆட்டத்தைத் தொடரும் பட்சத்தில், அவர் இலங்கை அணியில் தனக்கான நிரந்தர இடத்தை உறுதி செய்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிதும் அதிகரித்துள்ளது.