பாகிஸ்தான் முத்தரப்பு டி20 தொடர்! இலங்கை அணியின் கேப்டனாக தசுன் ஷனகா நியமனம்!
பாகிஸ்தான் முத்தரப்பு டி20 தொடருக்கான இலங்கை அணியில் அறிமுக வீரர் பவன் ரத்நாயக்க சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 18, 2025 at 11:41 AM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து சரித் அசலங்கா விலகியதையடுத்து, தசுன் ஷனகா இலங்கை டி20 அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை அணி பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகளிலும் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் இலங்கையை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது. இந்த தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹாரிஸ் ராவுஃப் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.
இதனையடுத்து பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான மூத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது பாகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடரில் இன்று நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
அதேசமயம் இலங்கை அணி நவம்பர் 20ஆம் தேதி தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் ஜிம்பாப்வேவை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த டி20 தொடருக்கு முன்னதாக இலங்கை அணி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி, இலங்கை அணியின் கேப்டன் சரித் அசலங்கா காயம் காரணமாக முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
Sri Lanka have re-shuffled their squad for the tri-series against Pakistan and Zimbabwe 🏏https://t.co/xtXMcGWe8b— ICC (@ICC) November 18, 2025
முன்னதாக பாகிஸ்தானுடனாக ஒருநாள் தொடரின் போது உடல்நிலை சரியில்லாமல் அவதிப்பட்டார். இதன் காரணமாக அசலங்கா மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இருந்தும் விலகி இருந்தார். இதனால் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கை அணியின் கேப்டனாக குசால் மெண்டிஸ் செயல்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் அசலங்காவின் உடல்நிலை மோசமடைந்து வருவதன் காரணமாக, அவர் முத்தரப்பு தொடரில் இருந்தும் விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கொண்டு வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசிதா ஃபெர்னாண்டோவும் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதனையடுத்து இரு வீரர்களும் மேல் சிகிச்சைக்காக தாயகம் திரும்பியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இந்த முத்தரப்பு தொடருக்கான இலங்கை டி20 அணியின் கேப்டனாக தசுன் ஷனகா நியமிக்கப்படுவதாக இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Sri Lanka Tour of Pakistan 2025 #PAKvSL— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 17, 2025
▫️ Two Players Returning Home
Captain Charith Asalanka and fast bowler Asitha Fernando, both suffering from illness, will return home.
The two players will not take part in the upcoming tri-series featuring Sri Lanka, Pakistan, and… pic.twitter.com/71Z3RVQPQW
இதுதவிர அறிமுக வீரர் பவன் ரத்நாயக்க இலங்கை டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக தசுன் ஷனகா இலங்கை அணியின் டி20 கேப்டனாக 48 போட்டிகளில் செயல்பட்டுள்ளார். அதில் இலங்கை அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றியும், 24 போட்டிகளில் தோல்வியையும் தழுவியுள்ளது. இந்நிலையில் தற்சமயம் அவர் மீண்டும் கேப்டனாக செயல்படவுள்ளதால், இத்தொடரில் இலங்கை அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இலங்கை அணி: தசுன் ஷனகா (கேப்டன்), பதும் நிஷங்க, குசல் மெண்டிஸ், குசல் பெரேரா, கமில் மிஷாரா, கமிந்து மெண்டிஸ், பவன் ரத்நாயக்க, பானுக ராஜபக்ச, ஜனித் லியனகே, வனிந்து ஹசரணக, மஹீஸ் தீக்ஷன, துஷான் ஹேமந்த, துஷ்மந்த சமீர, நுவன் துஷார, எஷான் மலிங்க