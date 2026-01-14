டேரில் மிட்செல் அசத்தல் சதம்: இந்தியாவை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்தது நியூசிலாந்து
இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசியதுடன் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய டேரில் மிட்செல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : January 14, 2026 at 9:33 PM IST
ராஜ்கோட்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ராஜ்கோட்டில் உள்ள நிரஞ்சன் ஷா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தார். அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு கேப்டன் ஷுப்மன் கில் - ரோஹித் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா 4 பவுண்டரிகளுடன் 24 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் அரைசதம் கடந்து அசத்திய ஷுப்மன் கில் 9 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 56 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 8 ரன்களுக்கும், விராட் கோலி 23 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேஎல் ராகுல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ரவீந்திர ஜடேஜா 27 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நிதீஷ் குமார் ரெட்டி 20 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கேஎல் ராகுல் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 8ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேஎல் ராகுல் 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 112 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 284 ரன்களைச் சேர்த்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் கிறிஸ்டியன் கிளார்க் 3 விக்கெட்டுகளையும், கைல் ஜேமிசன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டெவான் கான்வே - ஹென்றி நிக்கோலஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டெவான் கன்வே 16 ரன்களிலும், ஹென்றி நிக்கோலஸ் 10 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த வில் யங் மற்றும் டேரில் மிட்செல் இணை அபாரமாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 162 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட வில் யங் 7 பவுண்டரிகளுடன் 87 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் மறுமுனையில் அபாரமாக விளையாடி வந்த டேரில் மிட்செல் தனது 8ஆவது ஒருநாள் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அவருடன் இணைந்து விளையாடிய கிளென் பிலீப்ஸும் சிறப்பாக விளையாட அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டேரில் மிட்செல் 11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 131 ரன்களையும், கிளென் பிலீப்ஸ் 2 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 32 ரன்களையும் சேர்க்க, நியூசிலாந்து அணி 47.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் நியூசிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய டேரில் மிட்செல் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி ஜனவரி 18ஆம் தேதி இந்தூரில் நடைபெறவுள்ளது.