ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசை - ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடத்தை பிடித்த மிட்செல்!
ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர்கள் ஷுப்மன் கில் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் 4 மற்றும் 5ஆம் இடங்களில் தொடர்கின்றனர்.
Published : November 19, 2025 at 3:25 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்த ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்கு தள்ளி நியூசிலாந்தின் டெரில் மிட்செல் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது. மேலும் இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் சதமடித்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதன் மூலம் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார்.
பேட்டர்கள் தரவரிசை
இந்த நிலையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒருநாள் வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்த ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்கு தள்ளி நியூசிலாந்தின் டெரில் மிட்செல் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். முன்னதாக மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த மிட்செல், சதமடித்ததன் மூலம் 2 இடங்கள் முன்னேறி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
A fresh face atop the ICC Men's ODI Batting Rankings 👌https://t.co/ZP1vtB20zq— ICC (@ICC) November 19, 2025
இதன் காரணமாக ரோஹித் சர்மா இரண்டாம் இடத்திற்கும், ஆஃப்கானிஸ்தானின் இஃப்ராஹிம் ஜத்ரான் மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் இந்திய வீரர்கள் ஷுப்மன் கில் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் 4 மற்றும் 5ஆம் இடங்களில் தொடர்கின்றனர். இதுதவிர பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசாம், அயர்லாந்தின் ஹாரி டெக்டர் மற்றும் இந்திய அணியின் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் தலா ஒரு இடங்கள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.
மேலும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கு கம்பேக் கொடுத்திருக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவின் குயின்டன் டி காக் 12ஆவது இடத்தையும், இந்திய அணியின் கேஎல் ராகுல் 16ஆம் இடத்திற்கும், பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான் 22ஆம் இடத்திற்கும், ஃபகர் ஜமான் 26ஆவது இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
பவுலர்கள் தரவரிசை
ஒருநாள் பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். இங்கிலாந்தின் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இரண்டாம் இடத்திலும், தென்னாப்பிரிக்காவின் கேசவ் மஹாராஜ் மூன்றாம் இடத்திலும், இலங்கையின் வநிந்து ஹசரங்கா 4ஆம் இடத்திலும் தொடரும் நிலையில், இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ் 5ஆம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார்.
Daryl Mitchell jumped from 746 to 782 rating points, earning 36 points for his 119 v WI— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 19, 2025
With that, He has become New No. 1 ODI batter 😮 pic.twitter.com/CSVr86OcSK
அதேசமயம் இலங்கை ஒருநாள் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பாகிஸ்தானின் அப்ரார் அஹ்மத் 11 இடங்கள் முன்னேறி 9ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். மேலும் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 20ஆம் இடத்திற்கும், பாகிஸ்தானின் ஹாரிஸ் ராவுஃப் 23ஆம் இடத்திற்கும், ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க் 26ஆம் இடத்திற்கும், அயர்லாந்தின் மார்க் அதிர் 27ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளனர்.
ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசை
ஒருநாள் ஆல் ரவுண்டர்கள் தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஜிம்பாப்வேவின் சிக்கந்தர் ரஸா இரண்டாம் இடத்தையும், ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி மூன்றாம் இடத்தையும், வங்கதேசத்தின் மெஹதி ஹசன் மிராஸ் நான்காம் இடத்தையும் தக்கவைத்துள்ள நிலையில், இந்திய வீரர் அக்ஸர் படேல் ஒரு இடம் பின் தங்கி 9ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.