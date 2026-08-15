டார்வின் டெஸ்ட்: வங்கதேசம் 426 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்; 2ஆவது இன்னிங்ஸிலும் ஆஸ்திரேலியா தடுமாற்றம்!
வங்கதேசத்திற்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதுடன், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 300 விக்கெட்டுகளையும் பூர்த்தி செய்தார்.
Published : August 15, 2026 at 1:59 PM IST
டார்வின்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மாராரா மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில், வங்கதேச அணி 426 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
ஆஸ்திரேலியா - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 13) டார்வினிலுள்ள மாராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணியில், நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களுக்கு மட்டுமே ஆல் அவுட்டானது.
ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் 71 ரன்களைச் சேர்த்தார். வங்கதேச அணி சார்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஹசன் மஹ்மூத் 6 விக்கெட்டுகளையும், தஸ்கின் அகமது மற்றும் எபடோட் ஹொசைன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர். பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேச அணியில் தொடக்க வீரர் தன்ஸித் ஹசன் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன் 101 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
"I've never seen that in all my cricketing career."— cricket.com.au (@cricketcomau) August 15, 2026
Travis Head chopped on for a second time in this match, but his considerate move even caught Adam Gilchrist off guard. #AUSvBAN pic.twitter.com/LEKgbtbshq
மேற்கொண்டு கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ 84 ரன்களையும், மெஹதி ஹசன் மிராஸ் 65 ரன்களையும் சேர்க்க, வங்கதேச அணி வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. இறுதியில் வங்கதேசம் 426 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதுடன், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 300 விக்கெட்டுகளையும் பூர்த்தி செய்தார்.
இதனையடுத்து 228 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியது. அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில், வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹசன் மஹ்மூத்தின் பந்துவீச்சில் தொடக்க வீரர்கள் ஜேக் வெதர்லெட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், டிராவிஸ் ஹெட் 17 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த மார்னஸ் லபுஷாக்னே மற்றும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் லபுஷாக்னே 31 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்டீவ் ஸ்மித் 44 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து ஜோடி சேர்ந்த கேமரூன் க்ரீன் மற்றும் அலெக்ஸ் கேரி இணை நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர். இதனால் 3ஆம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 161 ரன்களை எடுத்துள்ளது.
Another strong day from Bangladesh, but Cameron Green is keeping Australia in the game. #AUSvBAN wrap: https://t.co/kxb9HOBsrk pic.twitter.com/h98XfDk1Ed— cricket.com.au (@cricketcomau) August 15, 2026
இதையும் படிங்க:
இதில் கேமரூன் க்ரீன் 43 ரன்களுடனும், அலெக்ஸ் கேரி 19 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். வங்கதேச அணி தரப்பில் ஹசன் மஹ்மூத் 2 விக்கெட்டுகளையும், தைஜுல் இஸ்லாம் மற்றும் மெஹதி ஹசன் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். இதைத் தொடர்ந்து 67 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணி நாளை நான்காம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.