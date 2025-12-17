Daddys Army to Gen Z Squad: ஐபிஎல் 2026-ல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் சம்பவம் உறுதி

ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே அணி அகீல் ஹொசைன், மேட் ஹென்றி, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், மேத்யூ ஷார்ட் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு வீரர்களை வாங்கியுள்ளது.

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் அன்கேப்ட் வீரர்களான பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை தலா ரூ.14.20 கோடி என்ற மிகப்பெரும் தொகைக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏலம் எடுத்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனுக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அபுதாபியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்த ஏலத்தில் மொத்தமாக 369 வீரர்கள் பங்கேற்ற நிலையில், அதிலிருந்து 77 வீரர்கள் ஏலத்தில் அணிகளால் வங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த கேமரூன் க்ரீன் ரூ.25.20 கோடிக்கு கேகேஆர் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.

அதேசமயம் இலங்கையைச் சேர்ந்த மதீஷா பதிரானா ரூ.18 கோடிக்கும், இந்திய வீரர்கள் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோர் ரூ.14.20 கோடிக்கும், இங்கிலாந்தின் லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் ரூ.13 கோடிக்கும் ஐபிஎல் அணிகளால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்டீவ் ஸ்மித், டெவான் கான்வே, ஜேக் ஃபிரேசர் மெக்குர்க், ஜேமி ஸ்மித், மஹீஷ் தீக்ஷனா ஆகியோரை ஏலம் எடுக்க எந்த அணியும் ஆர்வம் காட்டவில்லை.

இந்த நிலையில், நடப்பு வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சிறப்பாக செயல்படதுடன், தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை வாங்கியது. அந்தவகையில், இந்த ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தேர்வு செய்த முதல் வீரர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அகீல் ஹொசைன் தான். அவரை சிஎஸ்கே அணி ரூ.2 கோடிக்கு ஏலத்தில் வாங்கியது.

அவரைத் தொடர்ந்து அன்கேப்ட் ஆல் ரவுண்டர்கள் பட்டியலில் இடம் பிடித்டிருந்த பிரசாந்த் வீரை கடும் போட்டிக்கு மத்தியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரூ.14.20 கோடி என்ற மிகப்பெரும் தொகைக்கு ஏலத்தில் எடுத்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. ஏனெனில் வழக்கமாக சிஎஸ்கே அணி அன்கேப்ட் வீரர்கள் மீது பெரிதளவில் ஆர்வம் காட்டது என்ற நிலை இருந்த நிலையில், தற்சமயம் பிரசாந்த் வீரை ஏலத்தில் எடுத்து அதனை மாற்றியுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து அன்கேப்ட் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான கார்த்திக் சர்மாவையும் சிஎஸ்கே அணி ரூ.14.20 கோடி என்ற மிகப்பெரும் தொகைக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. இதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணி தங்களின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றன. ஏனெனில் இந்த இரண்டு அன்கேப்ட் வீரர்களுக்காக மட்டும் சிஎஸ்கே அணி ரூ.28.40 கோடி செலவுசெய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதன்பின், ஆஸ்திரேலிய ஆல் ரவுண்டர் மேத்யூ ஷார்ட்டை அவருடைய அடிப்படை தொகையான ரூ.1.50 கோடிக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவைச் சேர்ந்த அமான் கானை ரூ.40 லட்சத்திற்கு வாங்கிய சிஎஸ்கே அணி, கடும் போட்டிக்கு பிறகு சுழற்பந்துவீச்சாளர் ராகுல் சஹாரை ரூ.5.20 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது.

இறுதியில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் இந்திய வீரர் சர்ஃப்ராஸ் கானை ரூ.75 லட்சத்திற்கு வாங்கி ஆச்சரியம் கொடுத்த சிஎஸ்கே, நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் மேட் ஹென்றியை ரூ.2 கோடிக்கும், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸை ரூ.75 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் இளமை மற்றும் அனுபவம் கலந்த அணியாக சிஎஸ்கே அணி களமிறங்க இருப்பதால், ரசிகர்களும் உற்சாகத்துடன் காத்துள்ளனர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி: ருதுராஜ் கெய்க்வாட், மகேந்திர சிங் தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஜேமி ஓவர்டன், முகேஷ் சௌத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், கலீல் அஹ்மத், நூர் அகமது, ராமகிருஷ்ண கோஷ், ஷிவம் துபே, ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், அகீல் ஹொசைன், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், அமான் கான், ராகுல் சஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

