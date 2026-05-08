ரேபிட் பிளிட்ஸ் தொடர்: அமெரிக்கவின் கருவானாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த உலக சாம்பியன் குகேஷ்

அமெரிக்காவின் ஃபேபியானோ கருவானாவை வீழ்த்தியதன் மூலம் டி.குகேஷ் 9 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் நான்காம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

டி.குகேஷ்
டி.குகேஷ் (AFP)
Published : May 8, 2026 at 9:03 PM IST

ஹைதராபாத்: செயின்ட் லூயிஸ் 'சூப்பர் ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ்' செஸ் தொடரின் ரேபிட் பிரிவின், இறுதிச் சுற்றில் அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரர் ஃபேபியானோ கருவானாவை வீழ்த்தி குகேஷ் அசத்தியுள்ளார்.

போலந்து நாட்டின் வார்சா நகரில் செயின்ட் லூயிஸ் ரேபிட் மற்றும் பிளிட்ஸ் செய் தொடரானது கடந்த மே 5ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்றது. இதில் இரண்டு சுற்றுகளாக போட்டிகள் நடைபெறும் நிலையில், ரேபிட் சுற்று போட்டியானது இன்றைய தினம் முடிவடைந்துள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்றிருந்த உலக சாம்பியனும், இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் டி.குகேஷ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் வெற்றிகளையும் பதிவு செய்துள்ளார்.

அதிலும் இன்று நடைபெற்ற இறுதிச் சுற்றில் அமெரிக்க கிராண்ட்மாஸ்டர் ஃபேபியானோ கருவானாவை எதிர்கொண்ட குகேஷ், ஆரம்பத்தில் சற்று தடுமாறினாலும், ஆட்டத்தின் 38ஆவது நகர்வில் கருவானாவை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் டி.குகேஷ் 9 புள்ளிகளுடன் பட்டியலிலும் நான்காம் இடத்தை மற்ற வீரர்களுடன் இணைந்து பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.

அந்தவகையில் அவர் அமெரிக்காவின் ஃபேபியானோ கருவானா மற்றும் போலந்தின் ஜான் கிறிஸ்டோ ஆகியோரும் தலா 9 புள்ளிகளைப் பெற்று 4ஆம் இடத்தை பகிர்ந்துள்ளனர். கடந்த சில மாதங்களாக தோல்விகளைச் சந்தித்து, பின்னடைவை சந்தித்து வந்த குகேஷ் இந்த தொடரின் மூலம் மீண்டும் ஃபார்முக்குத் திரும்பியுள்ளார். இந்தத் தொடரில் குகேஷ் பெற்ற வெற்றி, அடுத்து நடைபெறவுள்ள பிளிட்ஸ் போட்டிக்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

அதேசமயம், இந்த தொடரில் வைல்டு கார்டு மூலம் நுழைந்த அமெரிக்க வீரர் ஹான்ஸ் மோக் நிமேன், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 13 புள்ளிகளைப் பெற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த் வெஸ்லி சோ 12 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், ஸ்லோவேனியாவின் விளாடிமிர் ஃபெடோசீவ் 11 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

போட்டி முடிந்து பேசிய குகேஷ், "எனது ரேபிட் சுற்று ஆட்டம் சீராக இல்லை. நான் நன்றாகத்தான் விளையாடினேன், ஆனால் ஒரு சில வாய்ப்புகளைத் தவறவிட்டேன். சில போட்டிகளில் நான் இக்கட்டான நிலையில் இருந்தபோதும், அதிலிருந்து மீண்டு ஆட்டத்தை டிரா செய்துள்ளேன். இருப்பினும் இந்தத் தொடரில் நான் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கலாம். இப்போது பிளிட்ஸ் பிரிவில் நான் செய்ய வேண்டியது ஒன்று மட்டும் தான். வேகமாக விளையாடி வெற்றி பெறுவது மட்டுமே. அதுவே எனது உத்தியாக இருக்கும்" என்றார்.

