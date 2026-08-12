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'அதிநவீன பளுதூக்கும் கூடம் அமைத்துத் தாருங்கள்' - தமிழக அரசுக்கு 'காமன்வெல்த் நாயகன்' ராஜா முத்துப்பாண்டி கோரிக்கை

ஆசிய விளையாட்டு போட்டி மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கம் வென்று நாட்டுக்கு பெருமை சேர்ப்பதே லட்சியம் என பளுத்தூக்குதல் வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டி தெரிவித்துள்ளார்.

'காமன்வெல்த் நாயகன்' ராஜா முத்துப்பாண்டி
'காமன்வெல்த் நாயகன்' ராஜா முத்துப்பாண்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 9:35 PM IST

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தூத்துக்குடி: கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் பளுதூக்குதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டிக்குத் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

ஸ்காட்லாந்து தலைநகர் கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற 23ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளன. இதில், ஆடவருக்கான 65 கிலோ பளுதூக்குதல் எடைப் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டி, வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இப்போட்டியில் அவர் ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 126 கிலோவும், கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 160 கிலோவும் என மொத்தம் 286 கிலோ எடையைத் தூக்கி இரண்டாமிடம் பிடித்து அசத்தினார்.

இதனையடுத்து, ராஜா முத்துப்பாண்டியின் சாதனையை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகியோர் பாராட்டி கௌரவித்துள்ளனர். டெல்லியில் பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற பளுதூக்குதல் வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டி, சென்னை வழியாகத் தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அங்கிருந்து அவர், தனது சொந்த ஊரான கோவில்பட்டி சங்கரலிங்கபுரத்திற்கு திரும்பினார்.

இந்நிலையில், தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வந்தடைந்த ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அவரது தந்தை முத்துப்பாண்டி, தூத்துக்குடி மாவட்ட பளுதூக்கும் சங்க நிர்வாகிகள், பளுதூக்கும் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் சக விளையாட்டு வீரர்கள் ஆகியோர், அவருக்குச் சால்வை மற்றும் மாலை அணிவித்து, இனிப்புகள் வழங்கி உற்சாக வரவேற்பை வழங்கினர்.

'காமன்வெல்த் நாயகன்' ராஜா முத்துப்பாண்டி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜா முத்துப்பாண்டி, "என்னுடைய இந்த சாதனைக்கு முதல் காரணம் என் தாய், தந்தையர் தான். அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களினால்தான் நான் தற்போது இந்த பதக்கத்தை வென்றுள்ளேன். எனவே, இந்த பதக்கத்தை அவர்களுக்கு சமர்பிக்கிறேன். மேலும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த பயிற்சியாளர்கள், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், தமிழ்நாடு பளுதூக்கும் சங்கம், தூத்துக்குடி மாவட்ட பளுதூக்கும் சங்கம் மற்றும் உதவியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பதக்கம் வென்று திரும்பிய எனக்கு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ஊக்கத்தொகை வழங்கிப் பாராட்டினார். அதேபோன்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் எங்களை நேரில் அழைத்து, விருந்து அளித்து நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்கினார். தற்போது இளைஞர்கள் போதைப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி வருகின்றனர். இதிலிருந்து விடுபட இளைஞர்கள் ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டைத் தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஈடுபடுவதன் மூலம், போதைப்பழக்கத்திலிருந்து எளிதாக வெளியே வரலாம்.

எனவே, பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டில் சேர்த்து விளையாட வைக்க வேண்டும். கோவில்பட்டி சங்கரலிங்கபுரம் கிராமத்தில் போதிய பளுதூக்கும் பயிற்சிக்கூடங்கள் இல்லை. எனவே, தமிழக அரசு மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் இணைந்து, சர்வதேச அளவிலான அதிநவீன பளுதூக்கும் பயிற்சிக் கூடத்தை எங்கள் கிராமத்தில் அமைத்துத் தந்தால், இன்னும் பல இளம் விளையாட்டு வீரர்கள் உருவாகி நாட்டிற்குப் பல்வேறு பதக்கங்களைப் பெற்றுத் தருவார்கள்" என்று கூறினார்.

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அதன்பின் தனது இலக்கு குறித்து பேசிய அவர், "அடுத்ததாக ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டி ஆகியவற்றில் கலந்துகொண்டு பதக்கம் வென்று, இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்ப்பதே எனது லட்சியம்" என்று தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, ராஜா முத்துப்பாண்டியின் சாதனையைப் பாராட்டி மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சகம் சார்பில் ரூ. 20 லட்சமும், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ. 30 லட்சமும் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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RAJA MUTHUPANDI
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