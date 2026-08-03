காமன்வெல்த் 2026: பதக்கங்களை குவித்த பளுதூக்குதல் வெற்றியாளர்களுக்கு விளையாட்டு அமைச்சகம் மெகா பரிசு அறிவிப்பு
காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல் போட்டிகளில், மொத்தம் 11 எடைப் பிரிவுகளில் களமிறங்கிய இந்திய அணி 1 தங்கம், 6 வெள்ளி மற்றும் 1 வெண்கலம் என மொத்தம் 8 பதக்கங்களை வென்று அசாத்திய சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : August 3, 2026 at 5:22 PM IST
ஹைதராபாத்: காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற இந்திய பளுதூக்குதல் வீரர்களை, மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நேரில் பாராட்டி கௌரவித்தார்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்றுடன் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தன. குறிப்பாக, இந்த முறை பல முக்கிய விளையாட்டுகள் காமன்வெல்த் தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையிலும், இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களை வாரிக் குவித்து, ஒட்டுமொத்தப் புள்ளிப் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
இந்தத் தொடரில் இந்திய பளுதூக்குதல் அணி மொத்தம் 11 எடைப் பிரிவுகளில் போட்டியிட்டது. அதில் அபார திறமையை வெளிப்படுத்திய இந்திய வீரர்கள் 1 தங்கம், 6 வெள்ளி மற்றும் 1 வெண்கலம் என மொத்தம் 8 பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர். அத்துடன் பல வீரர்கள் புதிய காமன்வெல்த் சாதனைகளையும், தங்களின் தனிப்பட்ட சிறந்த பளுதூக்குதல் சாதனைகளையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளனர்.
Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) felicitates Commonwealth Games 2026 Weightlifting medallists with cash rewards; urges athletes to inspire next generation by visiting schools and colleges— PIB India (@PIB_India) August 3, 2026
Union Minister presented cash awards of… pic.twitter.com/TkkNDIJJC2
அந்தவகையில், பளுதூக்குதல் பிரிவில் இந்தியாவின் மீராபாய் சானு, மகளிருக்கான 48 கிலோ எடைப் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் காமன்வெல்த் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 3 முறை தங்கம் வென்ற இரண்டாவது இந்தியர் என்ற மாபெரும் சாதனையை அவர் தன்வசப்படுத்தினார். மீராபாய் சானுவின் இந்தத் தங்கப் பதக்கத்தோடு சேர்த்து, பளுதூக்குதலில் இந்தியா மேலும் 6 வெள்ளி மற்றும் 1 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியது.
அந்தவகையில், ஆடவர் 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் ரிஷிகாந்தா சிங்கும், 65 கிலோ பிரிவில் தமிழக வீரர் முத்துப்பாண்டி ராஜாவும், 79 கிலோ பிரிவில் வல்லூரி அஜய் பாபுவும், 110+ கிலோ பிரிவில் லவ்பிரீத் சிங்கும் அபாரமாகச் செயல்பட்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றனர். மகளிர் பிரிவில், 53 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஞானேஸ்வரி யாதவும், 69 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஹர்ஜிந்தர் கவுரும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினர். அதேபோல், 58 கிலோ எடைப் பிரிவில் போட்டியிட்ட பிந்தியாராணி தேவி வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
பளுதூக்குதல் பிரிவில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த வீரர்களைக் கௌரவிக்கும் விதமாக, விளையாட்டு அமைச்சகம் சார்பில் ரொக்கப் பரிசுகளை மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா வழங்கினார். இதில், மகளிர் 48 கிலோ எடைப் பிரிவில் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாகத் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த மீராபாய் சானுக்கு ரூ.30 லட்சம் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
மேலும், காமன்வெல்த் போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்திய ரிஷிகாந்தா சிங், ராஜா முத்துபாண்டி, வல்லூரி அஜய் பாபு, ஞானேஸ்வரி யாதவ், ஹர்ஜிந்தர் கவுர் மற்றும் லவ்பிரீத் சிங் ஆகிய 6 வீரர்களுக்கும் தலா ரூ.20 லட்சம் வீதம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. இவர்களுடன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்த வீராங்கனை பிந்தியாராணி தேவிக்கு ரூ. 10 லட்சம் ரொக்கப் பரிசாக வழங்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டது.
Union Minister of Youth Affairs & Sports Dr. Mansukh Mandaviya felicitated India's Commonwealth Games 2026 weightlifting medallists, lauding their historic performances in Glasgow. Indian weightlifters competed in 11 weight categories and returned with 8 medals - one gold, 6… pic.twitter.com/v1KGKeF3dS— All India Radio News (@airnewsalerts) August 3, 2026
இந்த நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா, "கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் போட்டியில் நீங்கள் பளுதூக்கிய ஒவ்வொரு தருணத்தையும் ஒட்டுமொத்த தேசமும் மிகுந்த பெருமையுடன் கொண்டாடியது. வீரர்கள் பதக்கம் வென்ற வரலாற்றுச் செய்திகள் உடனுக்குடன் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு, அவையே எழுந்து நின்று வீரர்களைப் பாராட்டின.
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இந்த வெற்றிக்கு அடித்தளமாக விளங்கிய தலைமைப் பயிற்சியாளர் விஜய் சர்மா மற்றும் இதர பயிற்சியாளர்களின் பங்களிப்பிற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வீரர்கள் தங்களின் இந்தத் திறமையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். வரவிருக்கும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் நாட்டிற்கு மேலும் பல பெருமைகளைத் தேடித்தர வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.