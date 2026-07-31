காமன்வெல்த் 2026: அடுத்தடுத்து பதக்கங்களை உறுதி செய்த பிரீத்தி பவார், அன்குஷ் பாங்ஹால்!
இந்த வெற்றியின் மூலம் குத்துச்சண்டை பிரிவில் பிரீத்தி பவார், அன்குஷ் பாங்ஹால் ஆகியோர் இந்திய அணிக்காகத் தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளனர்.
Published : July 31, 2026 at 5:31 PM IST
கிளாஸ்கோ: காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர்கள் பிரீத்தி பவார், அங்குஷ் பாங்ஹால் ஆகியோர் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இன்று (ஜூலை 31) இந்திய வீரர்கள் தடகளம், குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளின் அரையிறுதி, ஜூடோ உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகளில் பதக்கங்களை வெல்லும் முனைப்புடன் களம் கண்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், ஆடவர் மற்றும் மகளிர் குத்துச்சண்டை அரையிறுதிப் போட்டிகளில் இந்திய நட்சத்திரங்களான பிரீத்தி பவார் மற்றும் அன்குஷ் பாங்ஹால் ஆகிய இருவரும் தங்களது எதிரணியினரை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர். இதன் மூலம் இந்திய அணிக்காகத் தங்கப்பதக்கத்தை வெல்லும் வாய்ப்பையும் அவர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர்.
Preeti Pawar storms into the Women's 54kg Final with a dominant 5-0 victory at Glasgow 2026.⚡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Watch her fight for Gold on 1 August at 3:30 PM, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/LnBmSYqXSH
பிரீத்தி பவாரின் அசத்தல் ஆட்டம்
இதில் மகளிர்க்கான 54 கிலோ எடைப் பிரிவின் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் பிரீத்தி பவார், சாம்பியா நாட்டின் முன்னணி வீராங்கனையான கேத்தரின் முவாபேவை எதிர்கொண்டார். போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த பிரீத்தி, எதிரணி வீராங்கனையை திணறடித்தார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் பிரீத்தி பவார் 5-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
இறுதிப்போட்டியில் அன்குஷ்
இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆடவருக்கான 80 கிலோ எடைப் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் அன்குஷ் பாங்ஹால், கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த ஜோசுவா ஒஃபோரியை எதிர்கொண்டார். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அன்குஷ், 5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார்.
TOPS Development athlete Ankush stormed into the Men's 80kg Final at the Commonwealth Games 2026 with a commanding 5–0 unanimous decision victory over Canada's Joshua Ofori in the semi-finals.— SAI Media (@Media_SAI) July 31, 2026
Congratulations, Ankush! Wishing him the very best for the gold medal bout on 1 August… pic.twitter.com/KAFFA8pFqs
ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து இரு இந்திய வீரர்கள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது, சக வீரர்களுக்கு உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது. இதனால் குத்துச்சண்டை பிரிவில் இந்திய அணி மேலும் பல பதக்கங்களை வெல்லும் வாய்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், இவர்கள் இருவரும் இறுதிப்போட்டியில் வென்று இந்தியாவுக்குத் தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தருவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இதையும் படிங்க:
சாதிப்பாரா நீரஜ் சோப்ரா?
இன்று நள்ளிரவு 12:45 மணிக்கு நடைபெறும் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் இறுதிப்போட்டியில் ஒலிம்பிக் நாயகன் நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்பதால் ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற தகுதிச்சுற்றில் அவர் 79.61 மீட்டர் தூரம் எறிந்து இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.