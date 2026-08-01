காமன்வெல்த் 2026: தங்கம் வென்று அசத்திய பிரீத்தி, ஜெய்ஸ்மின்; ஜடுமணி சிங் ஏமாற்றம்!
ஆடவர் குத்துச்சண்டை இறுதிப்போட்டியில், இந்திய ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்த நட்சத்திர வீரர் ஜடுமணி சிங் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டார்.
Published : August 1, 2026 at 5:36 PM IST
கிளாஸ்கோ: ஸ்காட்லாந்தில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் குத்துச்சண்டை பிரிவில், இந்திய வீராங்கனைகள் பிரீத்தி பவார் மற்றும் ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா ஆகியோர் தங்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், இன்றைய நாள் (ஆகஸ்ட் 1) இந்தியாவிற்குப் பதக்க மழையாக அமைந்துள்ளது. குத்துச்சண்டையில் அடுத்தடுத்து 2 தங்கப் பதக்கங்களையும், டிரிப்பிள் ஜம் பிரிவில் வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களையும் வென்று இந்திய வீரர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
குத்துச்சண்டையில் இரட்டைத் தங்கம்
First Gold of the Day!🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Preeti Pawar rises to the occasion, clinching Gold in the Women's 54kg Boxing and opening India's gold account on Day 9 in style.🥊
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/WRHjvuSQ2X
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் குத்துச்சண்டை இறுதிப்போட்டிகளில் இந்திய வீராங்கனைகள் தங்களது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதில் மகளிர் 54 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பிரீத்தி பவார், கனடாவின் ஸ்கார்லெட் சவன்னா டெல்காடோவை எதிர்கொண்டார். ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய பிரீத்தி பவார், 5-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற மகளிர் 57 கிலோ பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா, வடக்கு அயர்லாந்தின் மைக்கேலா வால்ஷை எதிர்கொண்டார். ஜெய்ஸ்மினும் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிலையில், போட்டி முடிவில் 5-0 என்ற கணக்கில் வடக்கு அயர்லாந்து வீராங்கனையை வீழ்த்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
ஜடுமனி சிங் ஏமாற்றம்
She came. She boxed. She conquered. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Jaismine Lamboria boxes her way to Gold in the Women's 57kg event, extending India's golden run in Glasgow. 🥊
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork… pic.twitter.com/eQUOshHCbM
ஆடவர் குத்துச்சண்டை இறுதிப்போட்டியில், இந்திய ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்த நட்சத்திர வீரர் ஜடுமணி சிங் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டார். ஆடவர் 55 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் ஜடுமணி சிங், வடக்கு அயர்லாந்தின் ஜெய் டிக்சனை எதிர்கொண்டார்.
இதில், இறுதிவரை போராடிய ஜடுமணி சிங் தோல்வியடைந்து, வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் தனது காமன்வெல்த் பயணத்தை நிறைவு செய்தார். அவரது இந்தத் தோல்வி இந்திய ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்திருந்தாலும், காமன்வெல்த் மேடையில் அவர் வென்றுள்ள இந்த வெள்ளிப் பதக்கம் இந்திய குத்துச்சண்டை உலகிற்கு ஒரு முக்கியப் பங்களிப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
தமிழக வீரர்கள் அசத்தல்
அதன் தொடர்ச்சியாக, ஆடவர் டிரிப்பிள் ஜம்ப் இறுதிப்போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் இருவர் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தனர். அதன்படி, பிரவீன் சித்ரவேல் அதிகபட்சமாக 16.58 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு இந்திய வீரரான செல்வ பிரபு திருமாறன் 16.52 மீட்டர் தாண்டி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார். இப்போட்டியில் பதக்கம் வென்ற இரு வீரர்களும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பது கூடுதல் சிறப்பாகும்.
𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞! 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Don't miss Praveen Chithravel and Selva Prabhu in the Men's Triple Jump Final at Glasgow 2026.
TODAY | 2:40 PM
LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/CydB41uabw
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மேலும் பல தங்கங்களுக்கு வாய்ப்பு
இன்று இரவு குத்துச்சண்டையின் பல்வேறு எடைப் பிரிவுகளில் மேலும் பல இந்திய வீரர்கள் தங்களின் தங்கப் பதக்கத்திற்கான இறுதிப் போட்டிகளில் களம் காண்கிறார்கள். இதனால் இன்று இரவு குத்துச்சண்டைப் போட்டிகள் முழுமையாக நிறைவடையும் போது, இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியலும், தரவரிசையும் மேலும் கணிசமாக உயரும் என விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.