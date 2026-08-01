தமிழக வீரர்கள் வரலாற்று சாதனை: காமன்வெல்த் டிரிப்பிள் ஜம்ப்பில் இந்தியாவுக்கு இரட்டைப் பதக்கம்!
உலக அரங்கில் இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ள பிரவீன் சித்ரவேல் மற்றும் செல்வ பிரபு ஆகிய இரு வீரர்களுமே தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 1, 2026 at 4:50 PM IST
கிளாஸ்கோ: காமன்வெல்த் ஆடவர் டிரிப்பிள் ஜம்ப் பிரிவில் தமிழக வீரர்களான பிரவீன் சித்திரவேல் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், செல்வ பிரபு வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளனர்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் இன்றைய தினம் இந்திய வீரர்கள் தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, ஆடவர் டிரிப்பிள் ஜம்ப் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து இரண்டு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
அதன்படி, இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் டிரிப்பிள் ஜம்ப் இறுதிச் சுற்றில், தொடக்கம் முதலே கடுமையான போட்டி நிலவியது. ஆரம்ப சுற்றுகளில் இந்திய வீரர்கள் சற்று பின் தங்கியிருந்தனர். எனினும், போட்டியின் 4 வது சுற்றில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட பிரவீன் சித்ரவேல் 16.58 மீட்டர் தூரம் தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தார். இவர் தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்தவர்.
From second in qualification to second on the podium. 🥈— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) August 1, 2026
Praveen Chithravel's best jump of 16.58m earns India a silver medal in the men's triple jump at #Glasgow2026. pic.twitter.com/vDVzDAPx9A
அவரைத் தொடர்ந்து, 5 வது சுற்றில் மற்றொரு இந்திய இளம் வீரரான செல்வ பிரபு திருமாறனும் 16.52 மீட்டர் தூரத்தைக் கடந்து வெண்கலப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தார். இவர் மதுரையை சேர்ந்தவர்.
அதன் பின் நடைபெற்ற 6 வது சுற்றுப் போட்டியில் இரு வீரர்களும் முதலிடத்தைப் பிடிக்கக் கடுமையாகப் போராடினர். இதில் சித்ரவேல் கடைசிச் சுற்றில் ஏமாற்றமடைந்தார். மறுபக்கம், செல்வ பிரபுவும் கடைசிச் சுற்றில் 16.08 மீட்டரை மட்டுமே தாண்டினார்.
India doubles up in the triple jump. 🥉— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) August 1, 2026
Selva Prabhu Thirumaran's best of 16.52m earns him bronze at #Glasgow2026. pic.twitter.com/i8leB6g7x4
அதே சமயம், ஜமைக்கா வீரர் ஜோர்டன் ஸ்காட் தனது 4-வது முயற்சியில் 16.72 மீட்டர் தாண்டி முதலிடத்தில் நீடித்ததுடன், தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்றார். கடைசி முயற்சியில் தடுமாறிய பிரவீன் சித்ரவேல் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், சக இந்திய வீரரான செல்வ பிரபு திருமாறன் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றனர்.
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உலக அரங்கில் இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ள தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரை சேர்ந்த பிரவீன் சித்ரவேல் மற்றும் மதுரையை சேர்ந்த செல்வ பிரபு ஆகிய இருவருக்கும் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.