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காமன்வெல்த் 2026: சொந்த நாடு திரும்பாமல் வீரர்கள் மாயம்; தேடுதல் வேட்டையில் ஸ்காட்லாந்து போலீஸ்!

கடந்த 2014, 2018 மற்றும் 2022 காமன்வெல்த் போட்டிகளைத் தொடர்ந்து, அண்மைய கிளாஸ்கோ தொடரிலும் சர்வதேச வீரர்கள் தாயகம் திரும்பாமல் தலைமறைவாகியிருப்பது, சர்வதேச அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காமன்வெல்த் 2026
காமன்வெல்த் 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 4:53 PM IST

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ஹைதராபாத்: அண்மையில் நிறைவடைந்த காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள், தங்களது சொந்த நாடுகளுக்குத் திரும்பாமல் திடீரென மாயமாகியிருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் அண்மையில் நிறைவடைந்த 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் தங்களது சொந்த நாடுகளுக்குத் திரும்பாமல் திடீரென மாயமாகியிருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, உகாண்டா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளைச் சேர்ந்த குத்துச்சண்டை வீரர்கள் தங்களது குழுவினரை விட்டுப் பிரிந்து தலைமறைவாகியுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக பிபிசி ஸ்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, போட்டிகள் முடிந்த பிறகு பல வீரர்கள் தங்குமிடங்களில் இருந்து காணாமல் போயுள்ளதாகவும், அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இன்னும் அறியப்படவில்லை என்றும் ஸ்காட்லாந்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

என்.பி.எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் (NBS Sport) செய்தி நிறுவனத்தின்படி, உகாண்டா குத்துச்சண்டை அணியைச் சேர்ந்த நான்கு வீரர்கள், தங்களது குழுவினருடன் இணைந்து தாயகம் திரும்பும் விமானத்தைத் தவறவிட்டுள்ளனர். அவர்களில் ஒரு வீரர் ஸ்காட்லாந்து மண்ணில் தஞ்சம் (Asylum) கோரத் திட்டமிட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கை கூறுகிறது.

இதேபோல், 'பாகிஸ்தான் டுடே' செய்தியின்படி, பாகிஸ்தான் குத்துச்சண்டை வீரர் குத்ரதுல்லா (Qudratullah) தனது நாட்டு அணியினருடன் விமான நிலையம் செல்லவில்லை. அதிகாரிகள் அவரது அறையைச் சோதித்தபோது அவர் அங்கிருந்து மாயமாகியிருந்தது தெரியவந்தது. இவ்வாறு உகாண்டா மற்றும் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் அடுத்தடுத்து மாயமாகியுள்ள சம்பவம் சர்வதேச விளையாட்டு வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து ஸ்காட்லாந்து காவல்துறையின் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், "பல வீரர்கள் காணாமல் போயிருப்பது குறித்துப் புகார்கள் வந்துள்ளன. இது எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நடந்தது என்பதைக் கண்டறிய விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன. இது தொடர்பாக இங்கிலாந்து உள்விவகார அமைச்சகத்துடன் இணைந்து ஆரம்பக்கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என தெரிவித்துள்ளார்.

காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் போது வீரர்கள் காணாமல் போவது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டியிலும் இதேபோன்று பல வீரர்கள் மாயமாகினர். அவர்களில் சிலர் தஞ்சம் கோரினர், சிலர் முற்றிலும் தலைமறைவாகினர்.

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மேலும், 2022ஆம் ஆண்டு பர்மிங்காமில் நடந்த போட்டியின் போது பாகிஸ்தான் குத்துச்சண்டை வீரர்களான சுலைமான் பலோச் மற்றும் நஜிருல்லா கான் ஆகியோர் தங்களது பாஸ்போர்ட்டுகள் விளையாட்டு வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோதே மாயமாகினர். 2018ல் ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்ட் கோஸ்ட் போட்டிகளின் போது, 50க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் தங்களது சொந்த நாடுகளுக்குத் திரும்பவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
MISSING ATHLETES FROM CWG GAMES
PAKISTAN BOXER MISSING CASE
காமன்வெல்த் 2026
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