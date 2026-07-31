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காமன்வெல்த் 2026: பளுதூக்குதலில் லவ்பிரீத், வட்டு எறிதலில் சீமா பதக்கம் வென்று சாதனை!

காமன்வெல்த் பளுதூக்குதலில் லவ்பிரீத் சிங் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், வட்டு எறிதலில் சீமா காலிராம்னா வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.

சீமா மற்றும் லவ்பிரீத்
சீமா மற்றும் லவ்பிரீத் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 9:52 AM IST

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கிளாஸ்கோ: ஆடவருக்கான டிரிப்பிள் ஜம்ப் தகுதிச்சுற்றில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பிரவீன் சித்ரவேல் (16.41 மீட்டர்) மற்றும் செல்வ பிரபு (16.26 மீட்டர்) ஆகியோர் இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ள இந்திய வீரர்கள் தங்களது அபார திறமையை வெளிப்படுத்தி, பதக்கங்களை வென்று குவித்து வருகின்றனர். இதன் ஒரு பகுதியாக, நேற்று நடைபெற்ற பளுதூக்குதல் மற்றும் தடகளப் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு மேலும் இரண்டு பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.

பளுதூக்குதலில் வெள்ளிப் பதக்கம்

இதில், ஆடவருக்கான 110 கிலோவுக்கு மேற்பட்ட பளுதூக்குதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லவ்பிரீத் சிங் மொத்தம் 388 கிலோ எடையைத் தூக்கி அசத்தினார். இவர் ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 176 கிலோவும், கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 212 கிலோ எடையையும் தூக்கினார். இருப்பினும், அவர் வெறும் 1 கிலோ எடை வித்தியாசத்தில் தங்கப் பதக்க வாய்ப்பை இழந்து, வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அதேசமயம், ஒட்டுமொத்தமாக 389 கிலோ எடையைத் தூக்கிய நியூசிலாந்தின் டேவிட் ஆண்ட்ரூ தங்கப் பதக்கத்தைத் தட்டிச் சென்றார்.

சீமா-வுக்கு வெண்கலம்

மகளிருக்கான வட்டு எறிதல் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனையான சீமா காலிராம்னா 58.65 மீட்டர் தூரத்திற்கு வட்டை எறிந்து அசத்தியதுடன், வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இப்பிரிவில், ஜமைக்காவின் சமந்தா ஹால் 61.66 மீட்டர் தூரம் வட்டு எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தையும், கனடாவின் ஜூலியா டங்க்ஸ் 60.67 மீட்டர் தூரம் வட்டு எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழக வீரர்கள் அசத்தல்

ஆடவருக்கான டிரிப்பிள் ஜம்ப் (Triple Jump) தகுதிச் சுற்றில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பிரவீன் சித்ரவேல் (16.41 மீட்டர்) மற்றும் செல்வ பிரபு (16.26 மீட்டர்) ஆகியோர் இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர். அதேபோல், 10 போட்டிகள் கொண்ட டெக்கத்லான் பிரிவில் இந்திய வீரர் தேஜஸ்வின் சங்கர், முதல் 5 போட்டிகளின் முடிவில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளார்.

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ஈட்டி எறிதலில்

முன்னதாக, நேற்று நடைபெற்ற ஈட்டி எறிதல் தகுதிச் சுற்றில், இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் நாயகன் நீரஜ் சோப்ரா 79.61 மீட்டர் தூரம் எறிந்து இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார். அவருடன் இணைந்து, சக இந்திய வீரர்களான ரோஹித் யாதவ் (78.37 மீட்டர்) மற்றும் யஷ் வீர் சிங் (78.36 மீட்டர்) ஆகியோரும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

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COMMONWEALTH GAMES 2026
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SEEMA KALIRAMNA BRONZE
காமன்வெல்த் 2026
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