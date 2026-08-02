காமன்வெல்த் 2026: பதக்க மழையில் நனைந்த இந்தியா; ஒரே நாளில் 8 தங்கம் உட்பட 16 பதக்கங்களை வென்று சாதனை
காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளின் குத்துச்சண்டை பிரிவில், இந்திய வீரர்கள் 7 தங்கம் மற்றும் 3 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வாரிக்குவித்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
Published : August 2, 2026 at 9:53 AM IST
கிளாஸ்கோ: ஸ்காட்லாந்தில் நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், நேற்று ஒரே நாளில் 8 தங்கம், 5 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 16 பதக்கங்களை வாரிக்குவித்த இந்திய அணி, பதக்கப் பட்டியலில் தனது 4ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 1) இந்தியாவிற்கு பதக்க மழை நாளாக அமைந்தது. குத்துச்சண்டையில் அடுத்தடுத்து 7 தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசத்திய இந்திய அணி, நேற்று ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்தமாக 16 பதக்கங்களை வாரிக்குவித்தது. அதிலும் குறிப்பாக, ஆடவர் மும்முறை நீளம் தாண்டுதல் (Triple Jump) பிரிவில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பிரவீன் சித்ரவேல் மற்றும் செல்வபிரபு உள்ளிட்டோர் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
குத்துச்சண்டையில் 7 தங்கம்
பிரீத்தி பவார் (மகளிர் 54 கிலோ பிரிவு)
மகளிர் 54 கிலோ எடைப்பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் களமிறங்கிய இந்திய வீராங்கனை பிரீத்தி பவார், ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். கனடா நாட்டு வீராங்கனை ஸ்கார்லெட் சவன்னா டெல்காடோவை எதிர்கொண்ட அவர், போட்டி முடிவில் 5-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்று, இந்தியாவின் தங்கப் பதக்கக் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார்.
ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா (மகளிர் 57 கிலோ பிரிவு)
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மகளிர் 57 கிலோ எடைப்பிரிவின் இறுதிச் சுற்றில், இந்தியாவின் ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா வடக்கு அயர்லாந்து வீராங்கனை மைக்கேலா வால்ஷை எதிர்கொண்டார். இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜெய்ஸ்மின், 5-0 என்ற கணக்கில் அசத்தலான வெற்றியை பதிவு செய்து தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
சாக்ஷி சவுத்ரி (மகளிர் 51 கிலோ பிரிவு)
மகளிர் 51 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை சாக்ஷி சவுத்ரி, இங்கிலாந்தின் ரூபி ஒயிட்டை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் அபாரமாக செயல்பட்ட சாக்ஷி சவுத்ரி, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் 5-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார்.
அருந்ததி சவுத்ரி (மகளிர் 70 கிலோ பிரிவு)
Absolute dominance in the 70kg final! 🥇🥊🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 1, 2026
Huge congratulations to TOPS Core athlete Arundhati Choudhary for bringing home Gold in Women's 70kg Boxing at the Commonwealth Games 2026.#Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/KYadt3iJ9Z
மகளிர் 70 கிலோ எடைப்பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் அருந்ததி சவுத்ரி, இங்கிலாந்தின் சாண்டல் ரீட்டை எதிர்கொண்டார். இதில் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், எதிரணி வீராங்கனைக்கு எந்தவொரு வாய்ப்பையும் வழங்காமல் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். இறுதியில் அருந்ததி சவுத்ரி 5-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார்.
பிரியா கங்காஸ் (மகளிர் 60 கிலோ பிரிவு)
மகளிர் 60 கிலோ எடைப்பிரிவின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பிரியா கங்காஸ், கனடாவின் மேரி-படோல் அல்-அஹ்மதியாவை எதிர்கொண்டார். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிரியா கங்காஸ், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தால் புள்ளிகளைத் தொடர்ச்சியாக குவித்தார். இறுதியில் 4-1 என்ற கணக்கில் எதிராளியை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை தன்வசமாக்கினார்.
சச்சின் சிவாச் (ஆடவர் 60 கிலோ பிரிவு)
India's golden run in Boxing continues!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 1, 2026
Heartiest congratulations to TOPS athlete Ankush on winning the Gold Medal in the Men's 80kg event at the Commonwealth Games 2026.#CWG2026 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/4EPEjSbIzr
ஆடவர் 60 கிலோ எடைப்பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சச்சின் சிவாச், நமீபியா வீரரை எதிர்கொண்டார். இதில் இரு வீரர்களும் சமபலத்துடன் மோதியதால், இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. கடும் சவாலுக்கு மத்தியில் சச்சின் சிவாச் 3-2 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
அங்குஷ் பங்கால் (ஆடவர் 80 கிலோ பிரிவு)
ஆடவர் 80 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் இளம் புயல் அங்குஷ் பங்கால், இங்கிலாந்தின் டிமேஜி ஷிட்டுவை எதிர்கொண்டார். இதில் அபாரமாக விளையாடிய அங்குஷ் பங்கால், கடும் போராட்டத்திற்கு மத்தியில் 4-1 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து வீரரை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் நடப்பு காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் இந்தியாவின் 7ஆவது தங்கப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தார்.
அதே நேரத்தில், இறுதிப் போட்டிகளில் ஆடவர் 55 கிலோ எடைப்பிரிவில் ஜடுமணி சிங், ஆடவர் 90+ கிலோ எடைப்பிரிவில் நரேந்தர் பெர்வால் மற்றும் மகளிர் 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் லோவ்லினா போர்கோஹெய் ஆகியோர் மிகக் கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பிறகு நூலிழப்பில் வெற்றியை நழுவவிட்டு, வெள்ளிப் பதக்கங்களைக் கைப்பற்றினர்.
தடகளம்: தமிழக வீரர்கள் அசத்தல்
நேற்றைய தினம் தடகளப் பிரிவிலும் இந்தியா பல சாதனைகளைப் படைத்தது. இதில் பாரா ஆடவருக்கான F57 குண்டு எறிதல் போட்டியில் சோமன் ரானா சிறப்பாகச் செயல்பட்டதுடன், 13.40 மீட்டர் தூரம் குண்டை எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு இந்திய வீரரான சுபம் ஜுயல், 13.28 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
Double podium in the Men's Triple Jump! 🥈🥉🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 1, 2026
Heartiest congratulations to Praveen Chithravel on winning Silver and Selva Prabhu Thirumaran on securing Bronze. Seeing two Indians on the podium once again is a massive proud moment for the nation. Wishing you both continued… pic.twitter.com/kU2N32p1K0
நேற்றைய தடகளப் போட்டியின் மற்றொரு சிறப்பம்சமாக, ஆண்களுக்கான மும்முறை நீளம் தாண்டுதல் (Triple Jump) போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் இருவர் ஒரே மேடையில் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தனர். இதில், பிரவீன் சித்ரவேல் அதிகபட்சமாக 16.58 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தமிழக வீரரான செல்வபிரபு திருமாரன் 16.52 மீட்டர் தாண்டி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார்.
நேற்று நடைபெற்ற ஆடவருக்கான 5,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில், இந்திய வீரர் குல்வீர் சிங் வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தார். அதே நேரத்தில், கலப்பு 4x400மீ ரிலே இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 6ஆவது இடத்தை மட்டுமே பிடித்துப் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டது. நேற்று நடைபெற்ற ஜூடோ போட்டிகளில், மகளிருக்கான 63 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் உன்னதி சர்மா வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார்.
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4ஆவது இடத்தில் இந்தியா
Double Podium in Men's Shot Put F57! 🥇🥈🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 1, 2026
Congratulations to Soman Rana for clinching Gold and Shubham Juyal for winning Silver in the Men's Shot Put F57 at the Commonwealth Games. Wishing you both continued success.#Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/soAhRvV5Sm
இதன் மூலம் இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுமொத்தப் புள்ளிகள் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், ஆஸ்திரேலியா 158 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தையும், இங்கிலாந்து 102 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், கனடா 59 பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. காமன்வெல்த் போட்டிகளின் இறுதி நாளான இன்றும் இந்தியா மேலும் சில பதக்கங்களை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.