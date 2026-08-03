காமன்வெல்த் 2026: பதக்க வேட்டையில் புதிய சரித்திரம்; 13 தங்கம் உட்பட 39 பதக்கங்களைக்குவித்து இந்தியா சாதனை!
கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் நிறைவு விழாவில், அடுத்த 24ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாய்ப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
Published : August 3, 2026 at 1:28 PM IST
கிளாஸ்கோ: காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் நிறைவில், இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களைக் குவித்து, ஒட்டுமொத்தப் பதக்கப் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்றுடன் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தன. குறிப்பாக, இந்த முறை பல முக்கிய விளையாட்டுகள் காமன்வெல்த் தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையிலும், இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களை வாரிக் குவித்து, ஒட்டுமொத்தப் புள்ளிப் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
அதே சமயம், பதக்கப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா 70 தங்கம், 45 வெள்ளி மற்றும் 56 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தையும், இங்கிலாந்து 29 தங்கம், 45 வெள்ளி மற்றும் 36 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் இரண்டாமிடத்தையும், கனடா 19 தங்கம், 20 வெள்ளி மற்றும் 23 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் மூன்றாமிடத்தையும் பிடித்துள்ளன. இந்நிலையில், இத்தொடரில் சாதனை படைத்துப் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்தப் பதிவில் விரிவாகக் காண்போம்.
குத்துச்சண்டையில் ஆதிக்கம்
நடந்து முடிந்த காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், குத்துச்சண்டைப் பிரிவில் இந்தியா தனது முழு ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தியது. குறிப்பாக, இப்பிரிவில் மட்டும் இந்திய வீரர்கள் மொத்தம் 7 தங்கம் உட்பட 10 பதக்கங்களை வாரிக் குவித்தனர். இதில் மகளிர் பிரிவில் பிரீத்தி பவார் (54 கிலோ), ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா (57 கிலோ), சாக்ஷி சௌத்ரி (51 கிலோ), பிரியா காங்கஸ் (60 கிலோ), அருந்ததி சௌத்ரி (70 கிலோ) ஆகியோரும், ஆடவர் பிரிவில் சச்சின் சிவாச் (60 கிலோ), அங்குஷ் பங்கால் (80 கிலோ) ஆகியோரும் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தினர்.
A nation stood taller with every medal. 🥇 🙌— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
From historic firsts to unforgettable triumphs, relive #TeamIndia's inspiring journey at Glasgow 2026. ✨
Watch the Closing Ceremony 1:30 AM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/A17pdwOMlU
இதுதவிர, மகளிருக்கான 75 கிலோ எடைப் பிரிவில் நட்சத்திர வீராங்கனை லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அதேபோல், ஆடவர் 90+ கிலோ அதிபாரப் பிரிவில் நரேந்தர் பெர்வாலும், ஆடவர் 55 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஜடுமணி சிங்கும் இறுதிப் போட்டியில் நூலிழையில் தங்க வாய்ப்பை இழந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹாட்ரிக் தங்கம் வென்ற மீராபாய் சானு
பழுதூக்குதல் பிரிவில் இந்தியாவின் மீராபாய் சானு, மகளிருக்கான 48 கிலோ பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் காமன்வெல்த் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 3 முறை தங்கம் வென்ற இரண்டாவது இந்தியர் என்ற மாபெரும் சாதனையை அவர் தன்வசப்படுத்தினார். மீராபாய் சானுவின் இந்தத் தங்கப் பதக்கத்தோடு சேர்த்து, பழுதூக்குதலில் இந்தியா மேலும் 6 வெள்ளி மற்றும் 1 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியது.
ஆடவர் 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் ரிஷிகாந்தா சிங்கும், 65 கிலோ பிரிவில் தமிழக வீரர் முத்துப்பாண்டி ராஜாவும், 79 கிலோ பிரிவில் வல்லூரி அஜய் பாபுவும், 110+ கிலோ பிரிவில் லவ்பிரீத் சிங்கும் அபாரமாகச் செயல்பட்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றனர். மகளிர் பிரிவில், 53 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஞானேஸ்வரி யாதவும், 69 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஹர்ஜிந்தர் கவுரும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினர். அதேபோல், 58 கிலோ எடைப் பிரிவில் போட்டியிட்ட பிந்தியா ராணி தேவி வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
தடகளத்திலும் சாதனை
தடகளப் பிரிவிலும் இந்திய வீரர்கள் பல்வேறு புதிய வரலாற்று மைல்கற்களை எட்டிச் சாதனை படைத்துள்ளனர். ஈட்டி எறிதலில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 85.83 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார். அதேபோல், மற்றொரு இளம் வீரரான யஷ்வீர் சிங் 85.41 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞! 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Don't miss Praveen Chithravel and Selva Prabhu in the Men's Triple Jump Final at Glasgow 2026.
TODAY | 2:40 PM
LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/CydB41uabw
நீண்ட தூர ஓட்டப்பந்தயத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்தியாவின் குல்வீர் சிங், 10,000 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், 5,000 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தார். இதன் மூலம், ஒரே காமன்வெல்த் தொடரில் இரண்டு தனிநபர் தடகளப் பதக்கங்களை வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார்.
அதேபோல், தடகளத்தின் மிகக் கடினமான 10 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய டெக்கத்லான் பிரிவில், இறுதிவரை போராடிய இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் தேஜஸ்வின் சங்கர் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார். காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் வரலாற்றிலேயே டெக்கத்லான் பிரிவில் இந்தியா பதக்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆடவருக்கான மும்முறை தாண்டுதல் (Triple Jump) போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் இருவர் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தனர். இதில், பிரவீன் சித்ரவேல் அதிகபட்சமாக 16.58 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அவரைத் தொடர்ந்து, மற்றொரு தமிழக இளம் வீரரான செல்வபிரபு திருமாரன் 16.52 மீட்டர் தூரம் தாண்டி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்தனர்.
ஜூடோவில் முதல் தங்கம்
காமன்வெல்த் விளையாட்டுத் தொடரின் வரலாற்றிலேயே, ஜூடோ விளையாட்டில் இந்தியா முதல் முறையாகத் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் மகளிர் 48 கிலோ எடைப் பிரிவில் களமிறங்கிய அஸ்மிதா டே தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார். அதேபோல், ஆடவர் 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஹர்ஷ் சிங் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார்.
இதுதவிர, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா-விளையாட்டு (Para-Sports) பிரிவுகளிலும் இந்திய வீரர்கள் தங்களது அபார திறனை வெளிப்படுத்தி 3 தங்கம், 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 7 பதக்கங்களை வென்றனர். இதில் மகளிர் குண்டு எறிதல் (F57) பிரிவில் ஷர்மிளா தங்கர், ஆடவர் 100 மீட்டர் (T47) ஓட்டப்பந்தயத்தில் திலீப் காவித், ஆடவர் குண்டு எறிதல் பிரிவில் சோமன் ராணா ஆகியோர் தங்கம் வென்று அசத்தினர்.
𝐈𝐓’𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
IOA President PT Usha, Gujarat Deputy CM Harsh Sanghavi, and India's golden boy Neeraj Chopra take charge of the Commonwealth Games Flag as the host duties officially shift to India for 2030! #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/E8y5jdSrHo
இதையும் படிங்க:
காமன்வெல்த் 2030
கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் நிறைவு விழாவில், அடுத்த 24ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாய்ப்பு இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ காமன்வெல்த் கொடியை இந்தியப் பிரதிநிதிகள் பெற்றுக்கொண்டனர். இதன் மூலம், 2030 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் இந்தியாவின் அஹ்மதாபாத் நகரில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.