காமன்வெல்த் 2026: பதக்கங்களை குவிக்க தயாராகும் இந்தியா; இன்றைய போட்டி அட்டவணை!
காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் குத்துச்சண்டை பிரிவில் ஒரே நாளில் 6 மகளிர் மற்றும் 4 ஆடவர் பிரிவைச் சேர்ந்த மொத்தம் 10 இந்திய வீரர்கள் இறுதிப் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளனர்.
Published : August 1, 2026 at 1:02 PM IST
ஹைதராபாத்: கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்றுவரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் இன்று மதியம் 2.40 மணிக்கு நடைபெறும் ஆடவர் டிரிபிள் ஜம்ப் இறுதிப் போட்டியில் தமிழக வீரர்கள் பிரவீன் சித்திரவேல், செல்வ பிரபு பங்கேற்கவுள்ளனர்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் இன்று (ஆகஸ்ட் 1) இந்தியாவிற்கு ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாளாக அமையவுள்ளது. குத்துச்சண்டை விளையாட்டில், ஒரே நாளில் 6 மகளிர் மற்றும் 4 ஆடவர் பிரிவைச் சேர்ந்த மொத்தம் 10 இந்திய வீரர்கள் இறுதிப் போட்டிகளில் தங்கம் வெல்லும் இலக்குடன் களம் காண்கின்றனர்.
அரையிறுதிச் சுற்றுகளில் அசத்தலாக வெற்றி பெற்று, ஏற்கனவே தலா ஒரு வெள்ளிப் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ள இந்த 10 வீரர்களும், இன்று தங்கம் வென்று இந்திய குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைக்கத் தீவிரமாக உள்ளனர். இதுதவிர, தமிழக வீரர்களான பிரவீன் சித்திரவேல் மற்றும் செல்வ பிரபு ஆகியோரும் ஆடவர் டிரிப்பிள் ஜம்ப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதால், தடகளக் களத்திலும் இன்று இந்தியா பதக்கம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
The medals keep pouring in.🥇🥈🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Six more medals for #TeamIndia today, and the hunt for gold is far from over. 👊
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/y20jda9QqD
இன்றைய போட்டி அட்டவணை
- பிற்பகல் 2.30 மணி: டிராக் சைக்கிஸிங்- ஆடவர் ஸ்பிரிண்ட் தகுதிச் சுற்று
- பிற்பகல் 2.35 மணி: பாரா தடகளம்- ஆடவர் குண்டு எறிதல் F57 இறுதிப் போட்டி
- பிற்பகல் 2.40 மணி: தடகளம்- ஆடவர் டிரிபிள் ஜம்ப் இறுதிப் போட்டி (பிரவீன் சித்திரவேல், செல்வ பிரபு)
- பிற்பகல் 2.50 மணி: பாரா தடகளம்- ஆடவர் 1500 மீட்டர் T54 இறுதிப் போட்டி
- மாலை 3.00 மணி: தடகளம்- மகளிர் 10,000 மீட்டர் நடைப்பந்தயம் இறுதிப் போட்டி
- மாலை 3.27 மணி: டிராக் சைக்கிள்- ஆடவர் ஸ்பிரிண்ட் 1/8 சுற்று (தகுதி பெற்றால்)
- மாலை 3.30: குத்துச்சண்டை- மகளிர் 54 கிலோ இறுதிப் போட்டி (பிரீத்தி பவார்)
- மாலை 3.45 மணி: குத்துச்சண்டை - மகளிர் 57 கிலோ இறுதிப் போட்டி (ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா)
- மாலை 3.50 மணி: பவுல்ஸ் - ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு
- மாலை 3.54 மணி: ஜூடோ - மகளிர் 63 கிலோ சுற்று (உன்னதி சர்மா)
- மாலை 4.03 மணி: டிராக் சைக்கிள் ஓட்டுதல்- ஆடவர் ஸ்பிரிண்ட் காலிறுதி (தகுதி பெற்றால்)
- மாலை 4.15 மணி: குத்துச்சண்டை- ஆடவர் 55 கிலோ இறுதிப் போட்டி (ஜடுமணி சிங் மாடெங்பம்)
- மாலை 4.19 மணி: டிராக் சைக்கிள் ஓட்டுதல்- ஆடவர் 10 கிமீ ஸ்கிராட்ச் ரேஸ் தகுதிச் சுற்று
- மாலை 4.36 மணி: ஜூடோ- ஆடவர் 90 கிலோ சுற்று (16 பேர் பிரிவு: கரன்ஜித் சிங் மான்)
- மாலை 5.00 மணி முதல் இரவு 7.38 மணி வரை: ஜூடோ - காலிறுதி, அரையிறுதி சுற்றுகள் (இந்திய வீரர்கள் தகுதி பெற்றால்)
Every bell rings for Gold. 🔔🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
10 Gold Medal bouts. One unforgettable day of boxing. 🥊
Watch every punch LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/Ciw7HauVXE
- இரவு 8.48 மணி முதல் 10.42 மணி வரை: ஜூடோ – மகளிர் (63 கிலோ, 70 கிலோ) & ஆடவர் (81 கிலோ, 90 கிலோ) இறுதிப் போட்டி (இந்திய வீரர்கள் தகுதி பெற்றால்)
- இரவு 09.00 மணி: குத்துச்சண்டை - மகளிர் 51 கிலோ இறுதிப் போட்டி (சாக்ஷி சவுத்ரி)
- இரவு 09.15 மணி: குத்துச்சண்டை - மகளிர் 60 கிலோ இறுதிப் போட்டி (பிரியா கங்காஸ்)
- இரவு 09.30 மணி: குத்துச்சண்டை - மகளிர் 70 கிலோ இறுதிப் போட்டி (அருந்ததி சவுத்ரி)
- இரவு 09.45 மணி: குத்துச்சண்டை - மகளிர் 75 கிலோ இறுதிப் போட்டி (லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்)
- இரவு 10.00 மணி: குத்துச்சண்டை - ஆடவர் 60 கிலோ இறுதிப் போட்டி (சச்சின் சிவாச்)
- இரவு 10.02 மணி: டிராக் சைக்கிள் ஓட்டுதல் – ஆடவர் ஸ்பிரிண்ட் இறுதிப் போட்டி (தகுதி பெற்றால்)
- இரவு 10.15 மணி: குத்துச்சண்டை - ஆடவர் 80 கிலோ இறுதிப் போட்டி (அங்குஷ் பங்ஹால்)
- இரவு 10.20 மணி: பவுல்ஸ் - மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு
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- இரவு 10.30 மணி: குத்துச்சண்டை - ஆடவர் 90+ கிலோ இறுதிப் போட்டி (நரேந்தர் பெர்வால்)
- இரவு 10.50 மணி: டிராக் சைக்கிள்- ஆடவர் 10 கிமீ ஸ்கிராட்ச் ரேஸ் இறுதிப் போட்டி
- இரவு 11.35 மணி: தடகளம் - ஆடவர் போல் வால்ட் இறுதிப் போட்டி
- இரவு 11.45 மணி: பவுல்ஸ் - ஆடவர் இரட்டையர் அரையிறுதிப் போட்டி (தகுதி பெற்றால்)
- நள்ளிரவு 12.15 மணி (ஆகஸ்ட் 2): தடகளம்- ஆடவர் 5000 மீ இறுதிப் போட்டி (குல்வீர் சிங்)
- நள்ளிரவு 1.50 மணி (ஆகஸ்ட் 2): தடகளம் - கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே இறுதிப் போட்டி