காமன்வெல்த் 2026: ஜூடோவில் இரட்டைத் தங்கம் வென்று இந்தியா சாதனை; ஈட்டி எறிதலில் நீரஜ் சோப்ராவுக்கு வெள்ளி!
ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா வெள்ளிப் பதக்கமும், மற்றொரு இளம் வீரர் யஷ் வீர் சிங் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனர்.
Published : August 1, 2026 at 9:42 AM IST
கிளாஸ்கோ: காமன்வெல்த் ஜூடோ விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆடவர் பிரிவில் ஹர்ஷ் சிங்கும், மகளிர் பிரிவில் அஸ்மிதா டெவும் தங்கப் பதக்கங்கள் வென்று புதிய வரலாற்றைப் படைத்துள்ளனர்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், நேற்று (ஜூலை 31) இந்திய வீரர்கள் தடகளம், குத்துச்சண்டை அரையிறுதி, ஜூடோ உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகளில் பதக்கங்களை வெல்லும் முனைப்புடன் களம் கண்டனர். இதில் ஜூடோ, ஈட்டி எறிதல் மற்றும் டெகத்லான் பிரிவுகளில் இந்திய அணி பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
இதன் மூலம் இந்திய அணி ஒரே நாளில் 2 தங்கம், 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 6 பதக்கங்களை வாரிக்குவித்தது. அதிலும் குறிப்பாக ஜூடோ விளையாட்டில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகளில் இந்திய அணி வீரர்கள் தங்கப்பதக்கம் வென்று புதிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளனர். இதன் மூலம் இந்தியா 5 தங்கம், 12 வெள்ளி, 6 வெண்கலம் என மொத்தம் 23 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் தனது நிலையை வலுப்படுத்தியுள்ளது.
Scripting history on the judo mat! 🥋🥇🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 31, 2026
Heartiest congratulations to our Khelo India athlete Asmita Dey on winning Gold in the Women's 48kg event at the Commonwealth Games 2026. She has etched her name in history as the first Indian judoka to win a Commonwealth Games gold… pic.twitter.com/Lk3TMzNnsA
ஜூடோவில் புதிய வரலாறு
காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்திய ஜூடோ வீராங்கனை அஸ்மிதா டே தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார். மகளிருக்கான 48 கிலோ எடைப் பிரிவின் ஜூடோ இறுதிப் போட்டியில், கனடா நாட்டு வீராங்கனையுடன் அஸ்மிதா பலப்பரீட்சை நடத்தினார். போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அஸ்மிதா அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து தங்கம் வென்றார். இதன் மூலம், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி வரலாற்றிலேயே ஜூடோ பிரிவில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்தார்.
ஆடவருக்கான 60 கிலோ எடைப் பிரிவு ஜூடோவின் இறுதிப் போட்டியில், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோசுவா காட்சை எதிர்த்து இந்தியாவின் ஹர்ஷ் சிங் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஹர்ஷ் சிங், ஆஸ்திரேலிய வீரரை வீழ்த்தி, தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி வரலாற்றிலேயே ஜூடோ பிரிவில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய ஆடவர் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
Golden glory continues for Bharat! 🥇🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 31, 2026
Congratulations to Khelo India Athlete Harsh Singh for striking Gold in the Men's Judo 60 KG Final with a spectacular 10-0 victory at the Commonwealth Games. #Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/7daTxNYc2R
இதுதவிர, மகளிர் 57 கிலோ எடைப் பிரிவில் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறிய இந்திய வீராங்கனை யாமினி மௌரியா, இங்கிலாந்து வீராங்கனையிடம் கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பின் தோல்வியைத் தழுவி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் ஜூடோ விளையாட்டில் மட்டும் இந்தியா 2 தங்கம் மற்றும் ஒரு வெள்ளி என 3 பதக்கங்களைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
ஈட்டி எறிதலில் இரட்டைப் பதக்கம்
நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 85.83 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கமும், மற்றொரு இளம் வீரர் யஷ் வீர் சிங் 85.41 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனர். அதேசமயம், இப்போட்டியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் ருமேஷ் தரங்கா 89.75 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
இதுதவிர, 10 வெவ்வேறு தடகளப் போட்டிகளை உள்ளடக்கிய டெகத்லான் பிரிவில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர் தேஜஸ்வின் சங்கர், மொத்தம் 7,976 புள்ளிகளைப் பெற்று வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி வரலாற்றிலேயே டெகத்லான் பிரிவில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையைத் தேஜஸ்வின் சங்கர் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
A double podium finish to remember! 🥈🥉🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 31, 2026
Congratulations to Neeraj Chopra for winning Silver and Yash Vir Singh for securing Bronze in the Men's Javelin Throw at the Commonwealth Games.
Two Indians finishing on the podium is a historic first for this event. This is a truly… pic.twitter.com/QmqnW2VJT1
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குத்துச்சண்டை: 10 பதக்கங்கள் உறுதி
நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற குத்துச்சண்டை அரையிறுதிப் போட்டிகளில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற 10 வீரர்களும் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர். இதன் மூலம், குத்துச்சண்டை பிரிவில் இந்தியாவுக்கு மேலும் 10 பதக்கங்கள் (தங்கம் அல்லது வெள்ளி) உறுதியாகியுள்ளன. இதையடுத்து, இன்று குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளின் இறுதிப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளதால், இந்தியாவின் தங்கப் பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் என ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர்.