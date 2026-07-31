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காமன்வெல்த் 2026: பதக்க வேட்டைக்கு தயாராகும் இந்தியா; முழு அட்டவணை

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இன்றைய தினம் தடகளம், குத்துச்சண்டை, ஜூடோ உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் இந்திய வீரர்கள் தங்களது பதக்க வேட்டையைத் தொடர தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

காமன்வெல்த் 2026
காமன்வெல்த் 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 3:05 PM IST

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ஹைதராபாத்: கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்றுவரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் இன்று நள்ளிரவு 12:45 மணிக்கு நடைபெறும் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்கிறார்

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இன்று (ஜூலை 31) இந்திய வீரர்கள் தடகளம், குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளின் அரையிறுதி, ஜூடோ உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகளில் பதக்கங்களை வெல்லும் முனைப்புடன் களம் காண்கின்றனர்.

குறிப்பாக, இன்று நள்ளிரவு 12:45 மணிக்கு நடைபெறும் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் இறுதிப்போட்டியில் ஒலிம்பிக் நாயகன் நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்பதால் ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற தகுதிச்சுற்றில் அவர் 79.61 மீட்டர் தூரம் எறிந்து இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்றைய போட்டி அட்டவணை

தடகளம் & பதக்கச் சுற்றுகள்

  • மாலை 03:00 மணி: ஆடவர் டெக்கத்லான் 110 மீட்டர் தடை ஓட்டம்
  • மாலை 03:20 மணி: டெக்கத்லான் வட்டு எறிதல்
  • மாலை 04:13 மணி: கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே தகுதிச்சுற்று
  • மாலை 05:00 மணி: டெக்கத்லான் போல் வால்ட்
  • இரவு 11:30 மணி: டெக்கத்லான் ஈட்டி எறிதல்
  • நள்ளிரவு 12:45 மணி: ஆடவருக்கான ஈட்டி எறிதல் இறுதிப்போட்டி
  • நள்ளிரவு 01:05 மணி: டெக்கத்லான் 1500 மீட்டர் இறுதி ஓட்டம்
  • நள்ளிரவு 01:30 மணி: ஆடவருக்கான 400 மீட்டர் தடை ஓட்டம் இறுதிப்போட்டி

குத்துச்சண்டை (அரையிறுதி ஆட்டங்கள்)

  • மாலை 03:15 மணி: மகளிர் 54 கிலோ பிரிவு – பிரீத்தி பவார்
  • மாலை 04:30 மணி: ஆடவர் 80 கிலோ பிரிவு – அன்குஷ் பாங்ஹால்
  • இரவு 07:15 மணி: மகளிர் 57 கிலோ பிரிவு – ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா
  • இரவு 07:30 மணி: மகளிர் 70 கிலோ பிரிவு – அருந்ததி சௌத்ரி
  • இரவு 08:15 மணி: ஆடவர் 55 கிலோ பிரிவு – ஜதுமணி சிங்
  • இரவு 11:30 மணி: மகளிர் 51 கிலோ பிரிவு – சாக்ஷி சௌத்ரி
  • நள்ளிரவு 12:15 மணி: மகளிர் 60 கிலோ பிரிவு – பிரியா கங்காஸ்
  • நள்ளிரவு 12:45 மணி: மகளிர் 75 கிலோ பிரிவு – லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்
  • நள்ளிரவு 01:00 மணி: ஆடவர் 60 கிலோ பிரிவு – சச்சின் சிவாச்
  • நள்ளிரவு 01:30 மணி: ஆடவர் 90+ கிலோ பிரிவு – நரேந்தர் பெர்வால்

ஜூடோ

  • பிற்பகல் 03:42 மணி: ஆடவர் 60 கிலோ பிரிவு (சுற்று 16) – ஹர்ஷ் சிங்
  • மாலை 04:00 மணி: மகளிர் 52 கிலோ பிரிவு (சுற்று 16) – ஷ்ரத்தா சோபாடே
  • மாலை 04:12 மணி: ஆடவர் 66 கிலோ பிரிவு (சுற்று 16) – ரோஹித் பசிர் மஜ்குல்
  • மாலை 04:36 மணி: மகளிர் 48 கிலோ பிரிவு (காலிறுதி) – அஸ்மிதா டே
  • மாலை 05:30 மணி: மகளிர் 57 கிலோ பிரிவு (காலிறுதி) – யாமினி மௌரியா

டிராக் சைக்கிளிங்

  • மாலை 04:59 மணி: ஆடவர் 4000மீ தனிநபர் தகுதிச்சுற்று
  • இரவு 08:30 மணி: ஆடவர் கெய்ரின் முதல் சுற்று
  • இரவு 10:46 மணி: ஆடவர் 4000மீ தனிநபர் இறுதிப்போட்டி
  • நள்ளிரவு 11:48 மணி: ஆடவர் கெய்ரின் இறுதிப்போட்டி

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பதக்கப்பட்டியல்

தற்போது வரை இந்தியா 3 தங்கம் உட்பட 17 பதக்கங்களுடன் 10ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. இன்றைய ஆட்டங்களின் முடிவில் இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியல் மேலும் கணிசமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 51 தங்கம், 24 வெள்ளி மற்றும் 35 வெண்கலம் என மொத்தமாக 110 பதக்கங்களை வென்று முதலிடத்தில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.

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