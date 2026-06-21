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கருப்பனாக நின்று அணியை காத்த கோல்கீப்பர் - உலகக்கோப்பை தொடரில் தனது முதல் புள்ளியை பெற்ற குராசோ

துனிசியா அணிக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் ஜப்பான் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது

குராசோ கோல்கீப்பர் எலாய் ரூம் சாதனை
குராசோ கோல்கீப்பர் எலாய் ரூம் சாதனை (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 1:21 PM IST

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ஹைதராபாத்: குராசோ அணிக்கு 'கருப்பனாக' நின்று பந்துகளை தடுத்த கோல்கீப்பர் எலாய் ரூம் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் சாதனை படைத்துள்ளார்.

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் E பிரிவு போட்டியில் குராசோ, ஈக்வடார் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் முதல் போட்டியில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கின. ஆரம்பம் முதலே ஈக்வடார் தக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆனால் குராசோ அணியின் கோல்கீப்பர் எலாய் ரூம் அசாத்திய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். கோல் போஸ்டிற்கு அரணாக நின்று பந்துகளை தடுத்தார். ஆட்டத்தின் 59வது நிமிடத்தில் ஈக்வடார் வீரர் கொன்சலோ பிளாடா மற்றும் 65வது நிமிடத்தில் வலென்சியா அடித்த அதிவேகமான பந்துகளை எலாய் ரூம் அபாரமாக தடுத்தார்.

அதேபோல் குராசோ அணியின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகளும் தடுக்கப்பட்டது. இரு அணிகளும் கடைசி வரை கோல் அடிக்காததால் போட்டி டிராவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் முதல்முறையாக உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு தகுதி பெற்ற குராசோ அணி முதல் புள்ளியை பெற்றது. ஈக்வடார் அணியின் 15 கோல் வாய்ப்புகளை தடுத்த குராசோ கோல் கீப்பர் எலாய் ரூம், உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.

ஈக்வடார் அணி 28 முறை கோல் அடிக்க முயற்சித்த நிலையில், 15 முறை கோல் போஸ்டை நோக்கி பந்து வந்தது. அனைத்து வாய்ப்புகளையும் எலாய் ரூம் முறியடித்தார். 37 வயதான குராசோ கோல்கீப்பர் எலாய் ரூம், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல்களை தடுத்த வீரர் (90 நிமிடங்கள்) என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக அமெரிக்கா கோல் கீப்பர் டிம் ஹோவர்டு கடந்த 2014 உலகக் கோப்பை தொடர் இறுதிப் போட்டியில் 16 கோல்கள் (கூடுதல் நேரம்) தடுத்தது சாதனையாக உள்ளது.

மேலும் அதிக கோல்களை தடுத்த கோல் கீப்பர்கள் பட்டியலில் டிம் ஹோவர்டு சாதனையை சமன் செய்துள்ளார். எலாய் ரூம் அபார ஆட்டம் மூலம் ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட தனது சிறிய நாட்டிற்கு, உலகக் கோப்பையில் பெருமை தேடி தந்துள்ளார்.

துனிசியாவை துவம்சம் செய்த ஜப்பான்

F பிரிவு போட்டியில் துனிசியா, ஜப்பான் அணிகள் மோதின. இப்போட்டி ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் 1000-வது போட்டியாகும். ஜப்பான் முதல் போட்டியில் டிரா செய்த நிலையில், துனிசியா அணி கட்டாய வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கியது. ஆனால் ஜப்பான் அணி வீரர் தச்சி கமாடா 4வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார். பின்னர் துனிசியா அணியின் பதிலடி கொடுக்கும் முயற்சியில் தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்டது.

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ஆனால் அந்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்த நிலையில், ஜப்பான் அணி வீரர்கள் அயாசே உடா 31வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார். அவரைத்தொடர்ந்து ஜுன்யா இடோ (69வது நிமிடம்) கோல் போஸ்டின் வலது பக்கத்தில் முதல் கோல் அடித்தார். பின்னர் அயாசே உடா 2வது கோலை பதிவு செய்தார். போட்டியின் முடிவில் துனிசியா அணி ஒரு கோல் கூட அடிக்காத நிலையில், ஜப்பான அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் எளிதாக வென்றது. இதன்மூலம் 4 புள்ளிகள் பெற்றுள்ள ஜப்பான் அணிக்கு நாக் அவுட் சுற்று வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

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CURACAO FIRST POINT IN FIFA WC
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JAPAN BEAT TUNISIA
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