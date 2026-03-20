ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: காயம் காரணமாக விலகும் முன்னணி வீரர்கள்? சிஎஸ்கே, ராஜஸ்தான் அணிகளுக்குப் பின்னடைவு

ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்க இன்னும் சில நாள்களே உள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் வகையில் செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட நாதன் எல்லிஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் ஒப்பந்த செய்யப்பட்ட சாம் காரண் ஆகியோர் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் தொடங்க இன்னும் சில தினங்கள் மட்டுமே உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் தங்களுடைய ஆறாவது கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பிலும், நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கோப்பையை தக்கவைக்கும் முனைப்பிலும் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.

இதற்காக அணி வீரர்கள் ஒருபக்கம் தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், மறுபக்கம் வெளிநாட்டு வீரர்கள் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகுவதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது. அந்தவகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய வீரர் நாதன் எல்லிஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் ஒப்பந்த செய்யப்பட்ட இங்கிலாந்து வீரர் சாம் காரண் ஆகியோர் காயம் காரணமாக எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நாதன் எல்லிஸ் (IANS)

முன்னதாக நடைபெற்று முடிந்த ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸை ரூ.2 கோடிக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் நாதன் எல்லிஸ், தொடை தசைப்பகுதியில் காயத்தை சந்தித்து, அதற்கான மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதன் காரணமாக எதிவரும் ஐபிஎல் தொடரில் அவரால் விளையாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மறுபக்கம் சிஎஸ்கே அணியிலிருந்து டிரேடிங் முறையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு மாற்றப்பட்ட சாம் கரணுக்கும் இடுப்புப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர் காயத்திலிருந்து குணமடைய சில காலம் தேவைப்படும் என்பதால், அவரும் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட மாட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்போ அல்லது மாற்று வீரர்களோ வெளியிடப்படவில்லை.

சாம் கரண் (IANS)

மேலும் வீரர்களுடைய காயம் காரணமாக, இரு அணிகளும் தற்சமயம் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன. அதேசமயம் அவர்கள் தொடரிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகும் பட்சத்தில், அவர்களுக்குப் பதிலாக விளையாடக்கூடிய மாற்று வீரர்களை தேடும் பணியிலும் சிஎஸ்கே மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளன.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ்*, ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், சந்தீப் ஷர்மா, நந்த்ரே பர்கர், ரியான் பராக், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், குவேனா மபாகா, ஷுபம் துபே, பிரிஜேஷ் சர்மா, ஆடம் மில்னே, யுத்வீர் சிங் சரக், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய், டொனவன் ஃபெரீரா, சாம் கரண்*, ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, அமன் ராவ் பெராலா, விக்னேஷ் புதூர், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, குல்தீப் சென்.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.