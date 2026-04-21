சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி: காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகினார் ஆயுஷ் மாத்ரே
ஆயுஷ் மாத்ரேவின் காயம் குணமடைய 6 முதல் 12 வாரங்கள் தேவைப்படும் என்பதால், அவர் ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 21, 2026 at 3:13 PM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக அவதிபட்டு வரும் சிஎஸ்கே-வின் இளம் நட்சத்திர வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்து புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. மறுபக்கம் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக புள்ளிப்பட்டியலில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றன.
அதிலும் குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதரபாத் அணிக்கு எதிராக இறுதி வரை போராடிய நிலையிலும் தோல்வியை தழுவி ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது. இதன் மூலம் இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி 4ஆவது தோல்வியை தழுவியதன் காரணமாக, பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற இனி அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் வெல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் வகையில், இளம் அதிரடி வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முன்னதாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மாத்ரே, இன்னிங்ஸின் நடுவே காயத்தை சந்தித்தார்.
இந்நிலையில், அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையின் முடிவில், ஆயுஷ் மாத்ரேவின் காயம் குணமடைய 6 முதல் 12 வாரங்கள் தேவைப்படும் என்று தெரியவந்துள்ளது. இதன் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து அவர் விலகியதாகவும், அவர் தனது காயத்தில் இருந்து விரைவில் மீண்டுவர வாழ்த்துவதாகவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களின் எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026
Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18.
Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks.
We wish Ayush… pic.twitter.com/7bGrFvqjY9
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 6 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள 177 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 201 ரன்கள் குவித்து அசத்தியுள்ளார். இதில் அவர் 20 பவுண்டரிகளையும், 12 சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே சிஎஸ்கே அணி பேட்டிங்கில் தடுமாறி வரும் நிலையில், தற்போது ஆயுஷ் மாத்ரேவும் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் அவருக்கான மாற்று வீரர் யாரையும் சிஎஸ்கே அணி இதுவரை அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.