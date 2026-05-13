உள்ளூர் இளைஞர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன்; வைரலாகும் காணொளி

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் இதுவரை விளையாடிய 11 லீக் போட்டிகளில் 2 சதங்கள், ஒரு அரைசதம் உள்பட 430 ரன்களை குவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 3:14 PM IST

சென்னை: சென்னை கடற்கரையில் உள்ளூர் இளைஞர்களுடன் சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் இணைந்து கிரிக்கெட் விளையாடிய காணொளி, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஐபிஎல் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, விளையாடிய 11 லீக் போட்டிகளில் 6 வெற்றி, 5 தோல்விகளைச் சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது. இதனையடுத்து சிஎஸ்கே அணி நாளை மறுநாள் நடைபெற இருக்கும் முக்கியமான லீக் போட்டில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது.

இதற்காக சென்னை அணி வீரர்கள் தீவிர பயிற்சி ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரரான சஞ்சு சாம்சன், சென்னை கடற்கரைக்கு எவ்வித பாதுகாப்பு ஆடம்பரமும் இன்றி, அங்குள்ள இளைஞர்களுடன் இயல்பாக இணைந்து கிரிக்கெட் விளையாடி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். அதிலும் அவர் இடது கையில் பேட்டிங் செய்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருந்தார்.

மேலும் இதுகுறித்த காணொளியையும் அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்த நிலையில், அது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வைரலாகி வருகிறது. குறிப்பாக அந்த காணொளியில் அவர், கடற்கரையோரம் கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்த உள்ளூர் இளைஞர்களுடன் இணைந்து சகஜமாக பேசி, விளையாடி இருந்தார். சஞ்சு சாம்சனின் இந்த எளிமையான அணுகுமுறையையானது ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

முன்னதாக ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த சாஞ்சு சாம்சன், வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாக டிரேடிங் முறையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். இதன் காரணமாக அவர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்த நிலையில், தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் அவர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.

அதன்பின், தனது வழக்கமான அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கிய சஞ்சு சாம்சன், இரண்டு சதங்கள் மற்றும் ஒரு அரைசதத்தை விளாசியதுடன் மொத்தமாக 11 போட்டிகளில் 430 ரன்களை குவித்து சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக ரன்களை விளாசிய வீரராகவும் உள்ளார். தற்சமயம் சிஎஸ்கே அணி பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பில் உள்ள நிலையில், எதிர்வரும் போட்டிகளிலும் சஞ்சு சாம்சனின் அதிரடி தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

