ஐபிஎல் 2026: காயம் காரணமாக விலகிய மாத்ரே; மாற்று வீரராக சிஎஸ்கே-வில் இணைந்த ஆகாஷ் மத்வால்
ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகளுக்காக 17 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஆகாஷ் மத்வால், அதில் 23 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
Published : April 23, 2026 at 4:26 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இருந்து ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக விலகியதைத் தொடர்ந்து, அவருக்குப் பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகாஷ் மத்வாலை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து புள்ளிப்பட்டியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. அதேசமயம் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டங்களை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பெரிதளவில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று நடைபெறும் ஐபிஎல் தொடரின் 'எல் கிளாசிகோ' ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பை வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளும் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற இப்போட்டியில் வெற்றி பெறுவது அவசியம் என்பதால், இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இப்போட்டிக்கு முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இளம் அதிரடி வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரெ காயத்தை சந்தித்து, தொடரில் இருந்து வெளியேறி இருந்தார். அதன்படி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மாத்ரே, இன்னிங்ஸின் நடுவே காயத்தை சந்தித்தார். அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையின் முடிவில், காயம் குணமடைய 6 முதல் 12 வாரங்கள் தேவைப்படும் என்று தெரியவந்தது.
Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18.
Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks.
இதன் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து அவர் விலகியதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. அதேசமயம் அவருக்கான மாற்று வீரரும் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பதிலாக இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகாஷ் மத்வால் சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி, உத்தரகாண்ட் மாநில அணிகாக விளையாடி வரும் ஆகாஷ் மத்வால், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமானார். அதன்பின் அவர் கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி இருந்தார். இருப்பினும், சீசனுக்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் அணி அவரை விடுவித்தது. அதன்பின் நடைபெற்ற வீரர்கள் ஏலத்திலும் அவரை ஒப்பந்தம் செய்ய எந்த அணியும் முன் வரவில்லை.
ஆனால் தற்சமயம் ஆயுஷ் மாத்ரே ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து ரூ.30 லட்சம் என்ற அடிப்படை தொகையில் ஆகாஷ் மத்வாலை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் 17 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மத்வால், அதில் 23 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். அதிலும் அவரது சிறந்த பந்துவீச்சு 5 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். ஆகாஷ் மத்வாலின் வருகை சிஎஸ்கே அணியின் பவுலிங் யுனிட்டை மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், டெவால்ட் பிரேவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், ஆகாஷ் மத்வால்*, முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.