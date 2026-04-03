ETV Bharat / sports

ஆயுஷ் மாத்ரே அதிரடி; சிஎஸ்கே 209 ரன்கள் குவிப்பு

சிஎஸ்கே அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமான ஷிவம் துபே 27 பந்தில் 45 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

அதிரடி காட்டிய சென்னை வீரர்கள் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 10:26 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 10:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பஞ்சாப் அணி வெற்றி பெற 210 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎஸ் 2026 சீசனில் 7வது போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் சிஎஸ்கே மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் முதலில் களமிறங்கிய சென்னை அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி அளித்தது. தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் உடன் ஆயுஷ் மாத்ரே ஜோடி சேர்ந்தார்.

ஆயுஷ் மாத்ரே ஆரம்பம் முதலே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். 4ஆவது ஓவரில் ஹாட்ரிக் பவுண்டரி அடித்த அவர், 5ஆவது ஓவரில் சிக்ஸ், 6-வது ஓவரில் பவுண்டரி என பவர் பிளேவில் அணியின் எண்ணிக்கை உயர்த்தினர். இதனால் சிஎஸ்கே அணி பவர் பிளேவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 57 ரன்கள் எடுத்தது.

தொடர்ந்து இந்த ஜோடி சிறப்பாக விளையாடிய நிலையில், அணியின் எண்ணிக்கை 9.5 ஓவரில் 100-ஐ தொட்டது. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக பஞ்சாப் வீரர் சாஹலின் சுழலில் சிக்கிய கெய்க்வாட் 28 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஐயுஷ் மாத்ரே 43 பந்தில் 6 பவுண்டரி, 5 சிக்சருடன் 73 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் அதிரடி காட்டிய நிலையில், சென்னை அணி 20 ஓவர் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 209 ரன்கள் குவித்தது. அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமான ஷிவம் துபே 27 பந்தில் 45 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். 210 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி பஞ்சாப் அணி விளையாடி வருகிறது.

TAGGED:

CSK
CHENNAI SUPER KINGS
சென்னை சூப்பர் கிங்
CSK VS PBKS
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.