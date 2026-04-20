பேட்டிங்கில் சரிவு, பந்துவீச்சில் பலம்: எல்கிளாசிக்கோ-விற்கு முன் சிஎஸ்கேவில் நடக்கும் அதிரடி மாற்றங்கள்
சிஎஸ்கே தனது அடுத்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ள நிலையில், ஸ்பென்சர் ஜான்சனின் வருகை அணிக்கு ஒரு நற்செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
Published : April 20, 2026 at 5:34 PM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக அவதிபட்டு வரும் சிஎஸ்கே-வின் இளம் நட்சத்திர வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே, அடுத்த சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்து புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. மறுபக்கம் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக புள்ளிப்பட்டியலில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றன.
அதிலும் குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதரபாத் அணிக்கு எதிராக இறுதி வரை போராடிய நிலையிலும் தோல்வியை தழுவி ரசிகர்கள் பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது. இதன் மூலம் இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி 4ஆவது தோல்வியை தழுவியதன் காரணமாக, பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற இனி அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் வெல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் வகையில், இளம் அதிரடி வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக அடுத்த சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மாத்ரே, இன்னிங்ஸின் நடுவே காயத்தை சந்தித்தார்.
இந்நிலையில் தற்சமயம் அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையின் முடிவில், ஆயுஷ் மாத்ரேவின் காயம் குணமடைய சில காலம் தேவைப்படும் என்று தெரிய வந்துள்ளது. இதன் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அவர் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார் என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது. ஆயுஷ் மாத்ரே இந்த சீசனில் 6 போட்டிகளில் 201 ரன்கள் குவித்து அசத்தியுள்ள நிலையில், தற்சமயம் காயத்தை சந்தித்திருப்பது சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் தனது காயத்தில் இருந்து மீண்டு பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார் என்பது சிஎஸ்கேவுக்கு நற்செய்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக நாதன் எல்லிஸ் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், அவருக்கு மாற்றாக ஸ்பென்சர் ஜான்சனை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் ஒப்பந்தம் செய்தது. ஆனால் ஸ்பென்சர் ஜான்சனும் காயத்தை சந்தித்து முதல் சில போட்டிகளில் விளையாடவில்லை.
இந்நிலையில் தான் அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளதுடன், சிஎஸ்கே அணி வீரர்களுடன் இணைந்து பயிற்சியையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் காரணமாக ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி மும்பை வான்கடேவில் நடைபெற இருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் சிஎஸ்கே அணிக்காக களமிறங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இதுதவிர, அணியின் நட்சத்திர வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியும் தனது பயிற்சியை முழுவீச்சில் தொடங்கியுள்ளார். இதனால் மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மகேந்திர சிங் தோனி, இம்பேக்ட் வீரராக களமிறங்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தோல்விக்கு பிறகு வலுவான மும்பை அணியை எதிர்கொள்ளும் சிஎஸ்கே அணி, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.