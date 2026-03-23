'தல' தரிசனம் முதல் ரெய்னாவின் கௌரவம் வரை: சேப்பாக்கில் களைகட்டிய சிஎஸ்கே திருவிழா

சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர்களான சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் மேத்யூ ஹைடன் ஆகியோருக்கு "சிஎஸ்கே ஹால் ஆப் ஃபேம்" விருதும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

மகேந்திர சிங் தோனி - சுரேஷ் ரெய்னா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 23, 2026 at 11:39 AM IST

சென்னை: ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த "Roar at Chepauk" விழாவானது நேற்று சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் மிகப்பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

இந்திய ரசிகர்கள் பெரிதும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்கவுள்ளது. அதன்படி மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் இந்த தொடர், மே 31ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா, டெல்லி, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெருகிறது.

இதில் சென்னையை தலைமையாக கொண்டிருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் தங்களின் 6ஆவது கோப்பையை வெல்லும் வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. மகேந்திர சிங் தோனி, சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் தங்களின் பயிற்சிகளையும் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த நிலையில் ஐபிஎல் சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக சிஎஸ்கே அணி சார்பில் முன்னாள் வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்காக பிரம்மாண்ட கலை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

சேப்பாக்கில் களைகட்டிய சிஎஸ்கே திருவிழா (IANS)

நேற்று மாலை சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ சிதம்பரம் மைதானத்தில் "Roar at Chepauk" என்ற பிரமாண்ட கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் 'இசை புயல்' ஏ.ஆர். ரகுமானின் சிறப்பு நேரலை இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. மேலும் சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா, முரளி விஜய், லட்சுமிபதி பாலாஜி, மேத்யூ ஹைடன், பத்ரிநாத் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.

அதன்பின் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கும், தற்போது அணியில் இடம் பெற்றுள்ள சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கும் இடையே நட்பு ரீதியிலான கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது. இதனை ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கண்டு ரசித்தனர். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் திரைத்துறை பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். மேலும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

எம்.எஸ்.தோனி - சுரேஷ் ரெய்னா (IANS)

பின்னர் நிகழ்ச்சியில் மேடையில் பேசிய சிவகார்த்திகேயன், "தோனி ஒவ்வொரு முறையும் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடும் போது, இதுதான் உங்கள் கடைசி போட்டியா? என்று கேள்வி கேட்பார்கள். ஆனால் அவர், "definitely not" என்று பதில் கூறுவார். இதே பதிலை நாங்கள் ஒவ்வொரு ஐபிஎல் சீசன் இறுதியிலும் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம்" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தோனி 60 வயது வரை விளையாடினாலும் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து ரசிப்போம்" என்று கூறினார். அதற்கு பதில் அளித்த தோனி,"அது மிகவும் கடினமான காரியம். இருப்பினும் உங்கள் அன்புக்காக நான் முயற்சி செய்கிறேன். ஆனால், வாழ்க்கையில் ஏற்றங்கள் இருப்பது போலவே இறக்கங்களும் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்" என்று கூறினார்.

மகேந்திர சிங் தோனி (IANS)

பின்னர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை வென்ற இந்திய அணியில் விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ஷிவம் தூபே ஆகியோருக்கும், யு19 உலகக் கோப்பையை வென்ற ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கும் சிஎஸ்கே சார்பில் நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது. மேலும், சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர்களான சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் மேத்யூ ஹைடன் ஆகியோருக்கு "சிஎஸ்கே ஹால் ஆப் ஃபேம்" விருதும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

