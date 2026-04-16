காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து கலீல் அஹ்மத் விலகல் - கவலையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்து விலகிய அதர்வா அன்கோல்கருக்கு பதிலாக கிரிஷ் பகத் மாற்று வீரராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 1:16 PM IST

ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அஹ்மத் காயம் காரணமாக, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 28 முதல் தொடங்கி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. இதில் தற்போது லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் தலா 8 புள்ளிகளை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்துள்ளன.

அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற அணிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் தலா 4 புள்ளிகளுடன் 8 மற்றும் 9ஆம் இடங்களையும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒரு புள்ளியுடன் கடைசி இடத்திலும் உள்ளன. இதன் காரணமாக இந்த ஐபிஎல் தொடரில் எந்தெந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இது ஒருபக்கம் இருக்க, வீரர்கள் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அஹ்மத் காயம் காரணமாக, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்தவகையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது கலீல் அஹ்மத் காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதனையடுத்து அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையின் முடிவில், கிரேட் 2 காயத்தை சந்தித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த காயத்திலிருந்து அவர் முழுமையாக மீண்டு வர சுமார் 12 வாரங்கள் வரை ஆகும் என்பதால், அவர் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

ஏற்கெனவே நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் நாதன் எல்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், எம்.எஸ்.தோனி உள்ளிட்டோர் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது கலீல் அஹ்மதும் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அவருக்கான மாற்று வீரரை அறிவிக்கவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மறுபக்கம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த ஆல் ரவுண்டர் அதர்வா அன்கோல்கர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடி வரும் கிரிஷ் பகத்தை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ.30 லட்சத்திற்கு மாற்று வீரராக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

மும்பை இந்தியன்ஸ்: ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், குயின்டன் டி காக், திலக் வர்மா, ராபின் மின்ஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், கிரிஷ் பகத்*, நமன் திர், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், ஷர்துல் தாக்கூர், ராஜ் பாவா, டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சாஹர், ரகு சர்மா, அஸ்வனி குமார், அல்லா கசன்ஃபர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் மார்கண்டே, டேனிஷ் மாலேவார், முகமது இசார், மயங்க் ராவத்

