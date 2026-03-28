தோனி விளையாட மாட்டார் - சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் கொடுத்த அதிர்ச்சி தகவல்

சிஎஸ்கே அணியில் தோனிக்கு பதிலாக முதல் இரண்டு வாரங்கள் நடக்கும் போட்டிகளில் சஞ்சு சாம்சன் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எம்.எஸ்.தோனி
எம்.எஸ்.தோனி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 1:29 PM IST

புதுடெல்லி: சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர் தோனி காயம் காரணமாக இன்று தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடரின் முதல் இரண்டு வாரங்கள் விளையாட மாட்டார் என அணி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் இன்று தொடங்குகிறது. இன்று பெங்களூருவில் நடைபெறும் முதலாவது லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB), சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) அணியுடன் மோதுகிறது. அதே போல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் வரும் 30-ம் தேதி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் மோதுகிறது.

இதனிடையே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் எம்.எஸ்.தோனி இந்த சீசனின் முதல் இரண்டு வாரங்கள் நடக்கும் போட்டிகளில் பங்கேற்க மாட்டார் என அணி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து சிஎஸ்கே அணி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”எம்.எஸ்.தோனி தனது காலில் ஏற்பட்ட தசைபிடிப்பிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அதன் காரணமாக முதல் இரண்டு வாரம் ஐபிஎல் போட்டிகளை தவறவிட வாய்ப்புள்ளது” என தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் தோனி பேட்டிங் செய்வது போன்றும், சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சி செய்வது போன்ற வீடியோவை வெளியிட்டது.

அந்த வீடியோவில் தோனி அனைத்து பந்துகளையும் பவுண்டரிகளாக அடித்தார். 44 வயதான தோனி இந்த தொடரின் ஆரம்பகட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்காத பட்சத்தில் சாம்சன் விக்கெட் கீப்பராக களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை அணியின் அடையாளமாக பார்க்கப்படும் தோனி முதல்கட்ட போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: விதிமீறல்களும் விளைவுகளும்..! ஐபிஎல் அரங்கை அதிரவைத்த ஜாம்பவான்களின் தடை: பின்னணி என்ன?

தோனிக்கு மாற்றாக கருதப்படும் சஞ்சு சாம்சன், கடந்த சீசன் வரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். இந்த சீசனில் ஏலத்திற்கு முன்பாக சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் அணிக்கு சென்னை அணியின் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சான் கரண் ஆகியோர் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

