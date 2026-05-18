ஐபிஎல் 2026: தோனியின் கடைசிப் போட்டியா இன்று? ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

கணுக்கால் காயம் காரணமாக சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எம்.எஸ்.தோனி (IANS)
Published : May 18, 2026 at 5:58 PM IST

ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனிக்கு, இன்றைய ஐபிஎல் லீக் போட்டியே கடைசி ஆட்டமாக இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்ததுடன், பிளேஆஃப் சுற்றுக்கும் முதல் அணியாக முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம், பிளேஆஃப் சுற்றின் எஞ்சிய இடங்களுக்கு மற்ற அணிகள் மத்தியில் கடும் போட்டி நிலவிவருகிறது. இதனால் எந்தெந்த அணிகள் பிளேஆஃப் செல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் வலிமை வாய்ந்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. குறிப்பாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களின் சொந்த மைதானமான எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் விளையாடும் கடைசி லீக் போட்டியாகவும் இது அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.

அதேசமயம், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் காயம் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாமல் இருந்து வருகிறார். குறிப்பாக தற்போது 44 வயதை எட்டி இருக்கும் எம்.எஸ்.தோனிக்கு இதுவே கடைசி ஐபிஎல் சீசனாக இருக்கும் என்ற சந்தேகங்கள் உள்ள நிலையில், அவர் தற்போது வரையிலும் எந்த போட்டியிலும் பங்கேற்காதது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெறவுள்ள போட்டியில் மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. அதேசமயம் தோனி இன்றைய ஆட்டத்தில் விளையாடும் பட்சத்தில், அவர் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி வருகின்றனர். இருப்பினும், சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அல்லது எம்.எஸ்.தோனி ஆகியோரிடமிருந்து இதுகுறித்து எந்தவொரு அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

ஆனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த சந்தேகம் எழுவதற்கும் சில காரணங்கள் உள்ளன. ஏனெனில், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஒரு நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய எம்.எஸ். தோனி, "எனது கடைசி டி20 போட்டி சென்னை ரசிகர்களுக்கு முன்னிலையில்தான் இருக்கும்" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதற்கேற்றவாரே நடப்பு சீசனில் சிஎஸ்கே அணி சென்னையில் விளையாடும் கடைசி போட்டியாக இது அமைந்துள்ளது.

இந்த போட்டியில் தோனி விளையாடும் பட்சத்தில், இதுவே அவரது கடைசிப் போட்டியாக இருக்கலாம் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் அஸ்வின் உள்ளிட்ட சில முன்னாள் வீரர்கள், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தோனி தனது ஓய்வை அறிவிக்கமாட்டார் என்றும், அவர் மேலும் ஒரு சீசனில் விளையாடுவார் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் தோனி விளையாடுவாரா? இல்லையா? என்ற குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

