விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2026: சாதனைகளை குவிக்கும் சிஎஸ்கே வீரர்கள் ருதுராஜ், சர்ஃபராஸ்
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
Published : January 8, 2026 at 6:22 PM IST
ஹைதராபாத்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை மஹாராஷ்டிரா அணி கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சமன் செய்துள்ளார்.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற கடைசி லீக் சுற்று போட்டிகளில் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள மஹாராஷ்டிரா மற்றும் கோவா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மஹாராஷ்டிரா அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
சதம் விளாசிய ருதுராஜ்
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மஹாராஷ்டிரா அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களீல் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 249 ரன்களை எடுத்திருந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வார்ட் 8 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 134 ரன்களைச் சேர்த்து இறுதிவரை களத்தில் இருந்தார். இந்நிலையில் இப்போட்டியின் மூலம் அவர் வரலாற்று சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார்.
அந்தவகையில், விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சமன்செய்து அசத்தியுள்ளார். இதற்கு முன், மஹாராஷ்டிரா அணியைச் சேர்ந்த அங்கித் பாவ்னே 15 சதங்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் 15 சதங்களை விளாசி சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
இந்த பட்டியலில் கர்நாடகா அணியைச் சேர்ந்த கேப்டன் மயங்க் அகர்வால் மற்றும் தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோர் தலா 13 சதங்களை விளாசி பட்டியலில் அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்துள்ளனர். இதுதவிர்த்து முதல் தர கிரிக்கெட்டில் அதிக சராசரியைக் கொண்ட வீரர்கள் பட்டியலிலும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
52/6 👉 249/7— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 8, 2026
The lone warrior, Captain Rutu! 🫡💯🔥#VijayHazareTrophy #WhistlePodu pic.twitter.com/oHG7sR7ZJD
சர்ஃப்ராஸ் கான் சாதனை
அதேபோல், இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு கடைசி லீக் சுற்று ஆட்டத்தில் குரூப் சி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள மும்பை மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் அணி 45.1 ஓவர்களில் 216 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ரமந்தீப் சிங் 72 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மும்பை அணியில் சர்ஃப்ராஸ் கான் 62 ரன்களையும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 45 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அந்த அணி 215 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் பஞ்சாப் அணி ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் மும்பை அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Sarfaraz on strike 👉 Carnage guaranteed 💪🦁🔥#VijayHazareTrophy #WhistlePodu pic.twitter.com/WMURkhHZJq— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 8, 2026
இந்த போட்டியில் மும்பை அணி தோல்வியைத் தழுவி இருந்தாலும், அந்த அணியின் சர்ஃப்ராஸ் கான் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் 15 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்த அசத்தினார். இதன் மூலம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 கோப்பை தொடரிலும் அதிரடியாக செயல்பட்ட சர்ஃப்ராஸ் கான் 15 பந்துகளில் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தது சாதனை படைத்த நிலையில், தற்போது ஒருநாள் கோப்பை தொடரிலும் தனது அதிரடியைத் தொடர்ந்து வருகிறார். இதனால் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் சர்ஃப்ராஸ் கானின் ஆட்டத்தை காண சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.