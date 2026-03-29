ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கேவுக்கு அடுத்த பின்னடைவு; மற்றொரு நட்சத்திர வீரருக்கும் காயம்?

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் போட்டிக்கு முன்னரே சிஎஸ்கே அணியைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து காயத்தை சந்தித்து வருவது ரசிகர்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் டெவால்ட் பிரேவிஸ், காயம் காரணமாக தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் தொஅட்ரின் 19ஆவது சீசன் நேற்று முதல் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. இதில் 5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நாளை (மார்ச் 30) நடைபெறும் தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், போட்டிக்கு முன்னரே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிகப்பெரும் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அதன்படி அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான மகேந்திர சிங் தோனி, காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக முதலிரண்டு வாரங்கள் விளையாட மாட்டார் என்பதை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சமீபத்தில் உறுதி செய்திருந்தது.

அதேசமயம், இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார். இதையடுத்து அவருக்கு பதிலாக ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்பென்சர் ஜான்சனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது.

ஆனால், தற்சமயம் ஸ்பென்சர் ஜான்சனும் காயத்தை சந்தித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய சில காலம் தேவைப்படும் என்றும், இதன் காரணமாக அவர் 6 முதல் 7 போட்டிகள் வரை விளையாட மாட்டார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது சீசனின் தொடக்கத்திலேயே பின்னடைவை சந்தித்து வந்தது.

இதற்கிடையில் தற்சமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிரடி மிடில் ஆர்டர் வீரர் டெவால்ட் பிரேவிஸும் காயத்தை சந்தித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி, டெவால்ட் பிரேவிஸ் பயிற்சின் போது தசைப்பிடிப்பால் அவதிப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து அவர் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சீசனின் முதல் சில போட்டிகளில் பிரேவிஸ் விளையாட மாட்டார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகின.

இதுகுறித்து சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் கூறுகையில், "பயிற்சியின் போது டெவால்ட் பிரேவிஸிற்கு விலா எலும்பு பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவு. அவர் குணமடைய குறைந்தது சில நாள்கள் தேவைப்படும். இதனால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான தொடக்க ஆட்டத்தில் அவர் விளையாட மாட்டார்" என்பதை உறுதி செய்துள்ளார்.

சிஎஸ்கே அணியில் ஏற்கனவே முக்கிய வீரர்கள் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், பிரேவிஸின் காயம் அணி நிர்வாகத்திற்கு கூடுதல் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் பிரேவிஸின் இடைத்தை யார் நிரப்புவார்? என்ற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. சிஎஸ்கே அணிக்காக இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பிரேவிஸ், 180 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 225 ரன்களை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

TAGGED:

DEWALD BREVIS
IPL 2026 TODAY MATCH
DEWALD BREVIS CSK IPL 2026
CSK INJURY LIST 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.