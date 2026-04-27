ஐபிஎல் 2026: தோனி விளையாடாதது ஏன்? பயிற்சியாளர் பிளெமிங் விளக்கம்

பயிற்சி போட்டியின் போது மகேந்திர சிங் தோனிக்கு மீண்டும் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டதாக சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ஃபிளெமிங் கூறியுள்ளார்.

Published : April 27, 2026 at 2:10 PM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் எம்.எஸ். தோனி ஏன் இதுவரை விளையாடவில்லை என்பது குறித்து சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 37-வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சேப்பாக்கில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 157 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 74 ரன்களை சேர்த்திருந்தார்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய குஜராத் அணியில் சாய் சுதர்சன் 84 ரன்களையும், ஜோஸ் பட்லர் 39 ரன்களையும் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்து சென்றனர். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தியது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாய் சுதர்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

அதே சமயம், காயம் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணியில் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான மகேந்திர சிங் தோனி இதுவரை விளையாடாமல் உள்ளார். இருப்பினும் நேற்றைய போட்டிக்கான சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் தோனி விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெறவில்லை. இதனால் அவர் எப்போது மீண்டும் களமிறங்குவார் என்ற சந்தேகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

இந்நிலையில், காயத்தில் இருந்து குணமடைந்த மகேந்திர சிங் தோனிக்கும், மீண்டும் அதே பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் காரணமாகவே அவரால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட முடியவில்லை என்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீவ்பன் ஃபிளெமிங் விளக்கமளித்துள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "தசை காயம் என்பது மிகவும் சிக்கலானது. மேலும், தோனி வேகமாக ஓட முயற்சிக்கும் போது அந்த தசை மீண்டும் கிழிந்தால், இந்த சீசன் முழுவதும் அவரால் விளையாட முடியாமல் போகும். அதனால் நாங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே கவனமாக கையாண்டோம். ஒரு பயிற்சிப் போட்டியின் போது அவருக்கு மீண்டும் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டதாக நான் நினைக்கிறேன். அதிலிருந்து, அவர் குணமடைந்து பழைய நிலைக்குத் திரும்ப கடுமையாக உழைத்து வருகிறார்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், 'மேலும் அவர், பிசியோதெரபிஸ்ட்டுடன் இணைந்து கடுமையாக உழைத்து, காயத்தில் இருந்து மீண்டு வருவதற்கான பயிற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதனால் எப்போது முழு உடற்தகுதியை எட்டுவோம் என்பது, அவருக்கு நன்கு தெரியும். அதற்காக தான் நாங்களும் காத்திருக்கிறோம். என்னால் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல முடிந்தது 'நாங்கள் இதைச் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, அவர் முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறார், தேவையான அனைத்தையும் செய்கிறார்' என்பது மட்டும் தான்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் காரணமாக தற்சமயம் மகேந்திர சிங் தோனி மீண்டும் எப்போது களத்திற்கு திரும்புவார் என்பது கேள்விக்குறியாக மாறிவுள்ளது. ஏனெனில் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணியும் பெரிதளவில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் தடுமாறி வரும் நிலையில், தோனியின் வருகை அணியின் நிலையை மாற்றும் என்று ரசிகர்கள் நம்பி வருகின்றனர். அப்படி இருக்கையில் ஃபிளெமிங் கூறியுள்ளது ரசிகர்களை மேலும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

