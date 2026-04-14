ETV Bharat / sports

சொந்த மண்ணில் சென்னை வெற்றி தொடருமா? கொல்கத்தா அணியுடன் இன்று மோதல்

சென்னை, கொல்கத்தா அணி இதுவரை மோதிய 32 போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணி 20 முறையும், கேகேஆர் அணி 11 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது

ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அஜின்கியா ரஹானே (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சொந்த மண்ணில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி தொடருமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் 22வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இரு அணிகளும் தோல்விகளுடன் இந்த சீசனை தொடங்கியது. சென்னை அணி கடந்த போட்டியில் வென்ற நிலையில், கொல்கத்தா அணி இன்னும் முதல் வெற்றியை கூட பெறவில்லை. சென்னை அணிக்கு பேட்டிங் வலுவாக உள்ள நிலையில், பவுலிங்கில் கம்போஜ், ஓவர்டன் ஆகியோரை தவிர மற்ற பவுலர்கள் இதுவரை சொல்லிக் கொள்ளும்படியாக விளையாடவில்லை.

பவுலிங்கில் கடந்த போட்டியில் ஓவர்டன், அகில் ஹொசைன் அணியில் சேர்க்கப்பட்டது பலம் சேர்த்தது. இன்றும் அதே கூட்டணி தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பேட்டிங்கை பொறுத்தவரை கேப்டன் கெய்க்வாட் ஃபார்ம் ரசிகர்களுக்கு கவலை அளிக்கிறது. இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளில் 6,28,7,15 என சொற்ப ரன்களே எடுத்துள்ளார். சாம்சனனுடன் சேர்ந்து ஃபார்முக்கு திரும்பும் பட்சத்தில் பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிக ரன்களை எடுக்கலாம். மிடில் ஆர்டரில் சர்ஃப்ராஸ் கான் நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார். அவருடன் சேர்ந்து மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் பிரேவிஸ் இன்று அதிரடி காட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி பேட்டிங், பவுலிங் என அனைத்திலும் சொதப்பி வருகிறது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஃபின் ஆலன் 4 போட்டிகளில் வெறும் 80 ரன்களே எடுத்துள்ளார். மறுபுறம் ரஹானே பொறுமையாக ரன்கள் சேர்ப்பதால் பவர்பிளே ஓவர்களில் பெரிய இலக்கை எட்ட முடியவில்லை. ரகுவன்ஷி ஓரளவு ரன்கள் சேர்ப்பது கொல்கத்தா அணிக்கு ஆறுதலான விஷயமாக உள்ளது. இதுவரை 4 போட்டிகளில் 51.66 சராசரியுடன் 155 ரன்கள் சேர்த்துள்ளார். மற்றபடி கேமரான் கிரீன், ரிங்கு சிங், பவல் என அதிரடி பேட்ஸ்மென்கள் இருந்தும் பெரியளவில் சோபிக்காதது அணிக்கு கவலை அளிப்பதாக உள்ளது.

இன்றைய போட்டியில் இவர்கள் சாதிக்கும் பட்சத்தில் சென்னை பவுலர்களுக்கு சவாலாக அமையும். பவுலிங்கில் வைபவ் அரோரா இதுவரை சீசனில் 5 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியுள்ளார். மற்ற பவுலர்கள் ரன்கள் வாரி வழங்குவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இன்றைய ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா அணி உறுதியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினால் மட்டுமே முதல் வெற்றியை பெற வாய்ப்புள்ளது.

இரு அணிகளும் இதுவரை

இதுவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் 32 போட்டிகளில் மோதியுள்ளனர். அதில் சென்னை அணி 20 முறையும், கொல்கத்தா அணி 11 முறையும் வென்றுள்ளன. ஒரு போட்டிக்கு முடிவு கிடைக்கவில்லை. கடந்த சீசனில் இரு அணிகளும் மோதிய போட்டிகளில் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

இன்று சேப்பாக்கம் எம்ஏ சிதம்பரம் மைதானம் பேட்ஸ்மென்களின் கோட்டையாக இருக்கும். இங்கு கடைசியாக நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டிகளில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறை வென்றுள்ளது. தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் சென்னையில் இரவு நேரத்தில் கடும் வெட்பம் இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

CSK VS KKR
CHENNAI SUPER KINGS
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
KOLKATA KNIGHT RIDERS
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.