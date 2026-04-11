சொந்த மண்ணில் மீண்டெழுமா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்? டெல்லியுடன் இன்று பலப்பரீட்சை

இதுவரை சேப்பாக்கத்தில் சென்னை, டெல்லி அணிகள் மோதிய போட்டிகளில் 7 முறை சென்னை அணியும் ஒருமுறை டெல்லி அணியும் வெற்றி பெற்றுள்ளது

ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அக்சர் படேல் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 11, 2026 at 2:46 PM IST

சென்னை: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று (ஏப்.11) சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் 18-வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த சீசன் தொடங்கியது முதல் ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறாத சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்றைய போட்டியில் முதல் வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். அதே போல் கடைசி போட்டியில் நூலிழையில் வெற்றியை தவறவிட்ட டெல்லி அணி வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்பும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

சிஎஸ்கே அணியை பொறுத்தவரை பேட்டிங் ஆர்டர் வலுவாக உள்ளது. சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இதுவரை பெரிய ஸ்கோரை எடுக்காத நிலையில், இன்று அதிரடியாக ஆடுவார்கள் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். ஆயுஷ் மாத்ரே நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார். காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள பிரேவிஸ் இன்று அணிக்கு திரும்பும்பட்சத்தில் சர்ஃப்ராஸ், பிரேவிஸ், தூபே ஆகியோர் கூட்டணி மிடில் ஓவர்களில் எளிதாக ரன்கள் எடுக்கலாம். அணியில் பிரேவிஸ் இடம்பிடிக்கும் பட்சத்தில் பிரசாந்த் வீர் அல்லது கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரில் ஒருவர் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

சென்னை அணிக்கு பவுலிங் முதல் போட்டியில் இருந்து தலைவலியாக உள்ளது. அன்சூல் கம்போஜ் தவிர மற்ற பவுலர்கள் அதிக ரன்களை வாரி வழங்குகின்றனர். மேட் ஹென்றிக்கு பதிலாக அகெல் ஹொசைன் விளையாட வேண்டும் என பல முன்னாள் வீரர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இன்று பவுலிங் குழுவில் மாற்றம் இருக்குமா என பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

டெல்லி கேபிடல்ஸ்

டெல்லி அணியை பொறுத்தவரை அனுபவம் வாய்ந்த கே.எல்.ராகுல் ஃபார்மிற்கு திரும்பியுள்ளது அணி நிர்வாகத்திற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. டெல்லி அணியின் நட்சத்திர வீரர் சமீர் ரிஸ்வி இந்த சீசன் ஆரம்பம் முதல் உறுதியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அவர் இன்றும் அதிரடி காட்டும்பட்சத்தில் இமாலய ஸ்கோரை எட்டலாம். மேலும் இறுதிகட்ட ஓவர்களில் டேவிட் மில்லர் சென்னை அணிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பார்.

இதுவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் ஐபிஎல் போட்டிகளில் 31 போட்டிகளில் மோதியுள்ளன. அதில் சென்னை அணி 19 போட்டிகளிலும், டெல்லி அணி 12 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளன.

குறிப்பாக சேப்பாக்கத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 8 முறை மோதியுள்ள நிலையில், சென்னை அணி அதில் 7 முறை வென்றுள்ளது. சென்னையில் கடும் வெயில் காரணமாக இன்றைய போட்டி மழையால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை. சென்னை அணி சொந்த மண்ணில் முதல் வெற்றியை பெறுமா? என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

