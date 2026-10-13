ஐபிஎல் 2027-ல் எம்.எஸ்.தோனி விளையாடுவாரா? சிஎஸ்கே சிஇஓ பதில்!
ஐபிஎல் போட்டிகளின் போது சிறப்பான பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து மேலாண்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் சென்னை மாநகரக் காவல் துறையினருக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 2:58 PM IST
சென்னை: எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரரும், முன்னாள் கேப்டனுமான மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற கேள்விக்கு அணியின் நிர்வாக இயக்குநர் காசி விஸ்வநாதன் பதிலளித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு (2027) மார்ச் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் கோவாவில் நடைபெறவுள்ளது. இதன் காரணமாக, தொடரில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு அணியும் தற்போதிலிருந்தே தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக ஐபிஎல் அணிகள் தங்கள் நிர்வாகத்திலும் பல்வேறு மாற்றங்களைச் செய்து வருகின்றன.
அந்த வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் தங்கள் பயிற்சியாளர் குழுவை முற்றிலுமாக மாற்றியமைத்து வருகிறது. கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அணியின் முதுகெலும்பாகவும், ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வெல்லக் காரணமாகவும் இருந்த தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், கடந்த சீசன் முடிந்த கையோடு தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். அவரைத் தொடர்ந்து பேட்டிங் மற்றும் பீல்டிங் பயிற்சியாளர்களும் அடுத்தடுத்து தங்களது பொறுப்புகளில் இருந்து விலகினர்.
புதிய பயிற்சியாளர்
இதையடுத்து சிஎஸ்கே அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கானும், பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வீரர் மோஹித் சர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணி எவ்வாறு செயல்படும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, இந்த சீசனில் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற சந்தேகமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நீங்காமல் உள்ளது.
ZAK HERE FOR THE PRIDE! 🦁 #WhistlePodu for the Head Coach of Chennai Super Kings! 🥳💛 Read more, Link -https://t.co/v8muYn4yVA https://t.co/eQChQ6yDEB— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
ஏனெனில் கடந்த 2026 ஐபிஎல் சீசனில் காயம் காரணமாக தோனி ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. இதனால் அவர் ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து முற்றிலும் ஓய்வு பெற்றுவிடுவாரோ என்ற கவலையில் ரசிகர்கள் இருந்தனர். இந்நிலையில் தான், எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற கேள்விக்கு சிஎஸ்கேவின் நிர்வாக இயக்குநர் காசி விஸ்வநாதன் அளித்துள்ள பதில் ரசிகர்களைப் பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ரூ.1 கோடி நிதி
போக்குவரத்து காவல்துறையின் ரோந்து பணிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தனது சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதி (CSR) மூலம் இருசக்கர வாகனங்களை வழங்க முன்வந்தது. அதன்படி, ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான 63 இருசக்கர வாகனங்கள் சிஎஸ்கே தரப்பிலிருந்து வழங்கப்பட்டன.
இந்த வாகனங்களை காவலர்கள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையரக வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் முன்னிலையில் சிஎஸ்கே நிர்வாக இயக்குநர் காசி விஸ்வநாதன் இருசக்கர வாகனங்களை காவல்துறையின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கினார்.
இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காசி விஸ்வநாதன், “சென்னையில் ஐபிஎல் போட்டிகளைத் காவல்துறையினர் மிகவும் சிறப்பாக நடத்திக் கொடுத்து வருகின்றனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஐபிஎல் போட்டிகள் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மைதானத்தைச் சுற்றிலும், நகரிலும் போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கும் கடுமையான சூழ்நிலைகளிலும் கூட, காவல்துறையினர் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்" என்று பாராட்டினார்.
தோனி விளையாடுவாரா?
அதனைத் தொடர்ந்து எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனில் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், அதற்கு பதிலளித்த காசி விஸ்நாதன், "நானும் இதே கேள்வியைத் தான் அவரிடம் கேட்க வேண்டும். தோனி இன்னும் சிஎஸ்கே அணியில் ஒரு வீரராகவே நீடிக்கிறார். அதனால் அவர் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது என்றே நானும் நினைக்கிறேன்" என்று கலகலப்பாகத் தெரிவித்தார்.
இதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணிக்காக தோனி எதிர்வரும் சீசனில் விளையாடுவார் என்ற நம்பிக்கை ரசிகர்கள் மத்தியில் மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அவர் அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவாரா, அல்லது குறிப்பிட்ட சில போட்டிகளில் மட்டும் களமிறங்க திட்டமிட்டுள்ளாரா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான கேப்டன்களில் ஒருவரான மகேந்திர சிங் தோனி, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ரைசிங் புனே சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்காக இதுவரை 278 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் 38.03 என்ற சிறந்த சராசரியுடனும் 137.54 என்ற அதிரடியான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடனும் 5,439 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் 24 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
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மேலும், கேப்டனாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பைகளையும், 2 முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் டி20 கோப்பைகளையும் வெந்து தந்துள்ள தோனியை, மீண்டும் ஒரு முறை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஜெர்சியில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.