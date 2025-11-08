'எனக்கு எண்டே கிடையாது' 19-வது சீசனிலும் விளையாடும் எம் எஸ் தோனி - சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி!
சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன், வரவிருக்கும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவார் என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசனிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன
இந்தியாவின் டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19-வது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் ஐபிஎல் அணிகள் எந்தெந்த வீரர்களைத் தக்க வைக்கும், யார் எந்த அணியில் விளையாடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
அதே சமயம் எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வியும் எழுந்து வருகின்றன. ஏனெனில் தற்சமயம் 44 வயதை எட்டியிருக்கும் தோனி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இருப்பினும் அவர் ஐபிஎல் போட்டிகளைத் தாண்டி மற்ற எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்பதை தவிர்த்துள்ளார்.
இதனால் கடந்த சில சீசன்களாகவே எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற பேச்சுகள் எழுந்த நிலையிலும், அவர் தொடர்ச்சியாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகிறார். எப்போதும் போலவே இந்த ஆண்டு எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா? அல்லது தொடருக்கு முன்னதாக ஓய்வை அறிவிப்பாரா? என்ற குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் இருந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தான் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் எம்.எஸ்.தோனி விளையாடுவார் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி சிஎஸ்கே ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும் அவர் எதிர் வரும் சீசனில் விளையாடுவார் என்பது குறித்து பேசிய சிஎஸ்கே அணியின் சி.இ.ஓ காசி விஸ்வநாதன், "அவர் விளையாட வாய்ப்புள்ளது, அதுதான் தற்போதைய நிலை. வரவிருக்கும் ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர் விளையாடுவார்" என்று கூறியுள்ளார்.
இதன் மூலம் வரவிருக்கும் ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவது உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினும் அவர் தொடர் முழுவதும் விளையாடுவாரா? அல்லது சென்னையில் நடைபெறும் போட்டியுடன் ஓய்வை அறிவிப்பாரா? தொடர் முழுவதும் விளையாடினாலும் அணியின் கேப்டனாக நீடிப்பாரா? உள்ளிட்ட அடுக்கடுக்கான கேள்விகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழத்தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தோனி கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடியதுடன், அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அவரது தலைமையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 ஐபிஎல் கோப்பைகளை வென்றுள்ளதுடன், ஐபிஎல் தொடரில் அதிக கோப்பையை வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.
When the sun sets, the den roars 🦁🔥#WhistlePodu pic.twitter.com/r1frP3lHIB— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 7, 2025
இது தவிர 2 முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரிலும் சிஎஸ்கே அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. மேலும், தோனி தலைமையில் சிஎஸ்கே அணியானது விளையாடிய 16 சீசன்களில் 12 முறை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிப்பெற்றும் அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம், ஐபிஎல் தொடரில் இதுநாள் வரையில் 278 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள தோனி, 24 அரை சதங்களுடன் 5,439 ரன்களையும் விளாசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.