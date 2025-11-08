ETV Bharat / sports

'எனக்கு எண்டே கிடையாது' 19-வது சீசனிலும் விளையாடும் எம் எஸ் தோனி - சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி!

சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன், வரவிருக்கும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவார் என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

சிஎஸ்கே கேப்டன் எம் எஸ் தோனி
சிஎஸ்கே கேப்டன் எம் எஸ் தோனி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசனிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன

இந்தியாவின் டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19-வது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் ஐபிஎல் அணிகள் எந்தெந்த வீரர்களைத் தக்க வைக்கும், யார் எந்த அணியில் விளையாடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

அதே சமயம் எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வியும் எழுந்து வருகின்றன. ஏனெனில் தற்சமயம் 44 வயதை எட்டியிருக்கும் தோனி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இருப்பினும் அவர் ஐபிஎல் போட்டிகளைத் தாண்டி மற்ற எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்பதை தவிர்த்துள்ளார்.

இதனால் கடந்த சில சீசன்களாகவே எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற பேச்சுகள் எழுந்த நிலையிலும், அவர் தொடர்ச்சியாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகிறார். எப்போதும் போலவே இந்த ஆண்டு எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா? அல்லது தொடருக்கு முன்னதாக ஓய்வை அறிவிப்பாரா? என்ற குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் இருந்து வருகின்றனர்.

சிஎஸ்கே கேப்டன் எம் எஸ் தோனி
சிஎஸ்கே கேப்டன் எம் எஸ் தோனி (IANS)

இந்நிலையில் தான் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் எம்.எஸ்.தோனி விளையாடுவார் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி சிஎஸ்கே ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும் அவர் எதிர் வரும் சீசனில் விளையாடுவார் என்பது குறித்து பேசிய சிஎஸ்கே அணியின் சி.இ.ஓ காசி விஸ்வநாதன், "அவர் விளையாட வாய்ப்புள்ளது, அதுதான் தற்போதைய நிலை. வரவிருக்கும் ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர் விளையாடுவார்" என்று கூறியுள்ளார்.

சிஎஸ்கே கேப்டன் எம் எஸ் தோனி
சிஎஸ்கே கேப்டன் எம் எஸ் தோனி (IANS)

இதன் மூலம் வரவிருக்கும் ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவது உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினும் அவர் தொடர் முழுவதும் விளையாடுவாரா? அல்லது சென்னையில் நடைபெறும் போட்டியுடன் ஓய்வை அறிவிப்பாரா? தொடர் முழுவதும் விளையாடினாலும் அணியின் கேப்டனாக நீடிப்பாரா? உள்ளிட்ட அடுக்கடுக்கான கேள்விகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழத்தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தோனி கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடியதுடன், அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அவரது தலைமையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 ஐபிஎல் கோப்பைகளை வென்றுள்ளதுடன், ஐபிஎல் தொடரில் அதிக கோப்பையை வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025 - சாதனைப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த வோல்வார்ட், தீப்தி சர்மா!
  2. இந்திய ஹாக்கி அணியில் தமிழக வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள்! முன்னாள் கேப்டன் பாஸ்கரன் பிரத்யேக பேட்டி!

இது தவிர 2 முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரிலும் சிஎஸ்கே அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. மேலும், தோனி தலைமையில் சிஎஸ்கே அணியானது விளையாடிய 16 சீசன்களில் 12 முறை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிப்பெற்றும் அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம், ஐபிஎல் தொடரில் இதுநாள் வரையில் 278 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள தோனி, 24 அரை சதங்களுடன் 5,439 ரன்களையும் விளாசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MS DHONI WILL PLAY CSK
MS DHONI IPL 2026
MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS
மகேந்திர சிங் தோனி
MS DHONI IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.