‘Thala Forever’ - சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் பிரம்மாண்ட ட்ரோன் ஷோ; தோனிக்கு பிரியாவிடை கொடுத்த சிஎஸ்கே
தோனிக்கு விடை கொடுக்கும் வகையில் சிஎஸ்கே அணி சார்பில் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் அவரது உருவங்களை ட்ரோன் மூலம் ஒளிரவிட்டு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
Published : November 18, 2026 at 8:24 AM IST
சென்னை: ஐபிஎல் போட்டிகளிலிருந்து எம்.எஸ் தோனி ஓய்வுபெற்ற நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ட்ரோன்கள் மூலம் வானில் அவரது உருவப்படத்தை ஒளிரவிட்ட காட்சிகள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.
ஐபிஎல் தொடரின் அடுத்த சீசனுக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறுகிறது. இதனையொட்டி, ஒவ்வொரு அணியும் டிரேடிங் முறை மூலம் வீரர்களைத் தக்க வைப்பது மற்றும் விடுவிப்பது தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் தீவிரம் காட்டின.
இந்நிலையில் ஐபிஎல் அணி வீரர்களை டிரேடிங் செய்ய நேற்று (நவம்பர் 17) கடைசி நாளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன் காரணமாக சென்னை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனியை அணி நிர்வாகம் தக்க வைக்குமா? அல்லது அவர் ஓய்வை அறிவிப்பாரா? என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர்.
இந்தச் சூழலில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக விளங்கிய மகேந்திர சிங் தோனி ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக நேற்று அறிவித்தார். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடங்கியதிலிருந்து, சென்னை அணிக்காக விளையாடி வந்த தோனி, தனது தலைமையில் ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்துள்ளார். மேலும், அவரது தலைமையில் இரண்டு முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையையும் சிஎஸ்கே அணி கைப்பற்றியுள்ளது.
இதனிடையே சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து கடந்த 2014ஆம் ஆண்டும், 2020ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் இருந்தும் தோனி ஓய்வு பெற்றார். அதன்பிறகு ஐபிஎல் தொடர்களில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக மட்டும் விளையாடி வந்தார்.
Lighting up Chennai with the aura of Thala! ✨ Chennai Super Kings hosted a drone show #ForOurThala above Chepauk Stadium 💛 https://t.co/4lyDciID8f— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
இந்நிலையில், தோனி ஐபிஎல் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சார்பில், சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் ட்ரோன் காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
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இதில், நூற்றுக்கணக்கான ட்ரோன்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வானில் தோனியின் முகம், அவர் புகழ்பெற்ற ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டை ஆடும் தோற்றம் மற்றும் மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டம்பிங் (Stumping) செய்யும் காட்சிகள் ஒளிர விடப்பட்டன. மேலும், தோனியின் அடையாளமாக விளங்கும் ‘தல’ என்ற பெயரும், அவரது ஜெர்சி ‘7’ எண்ணும் இடம்பெற்றன. குறிப்பாக, ‘Thala Forever’ என்ற வாசகம் வானில் ஒளிர்ந்தது ரசிகர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.