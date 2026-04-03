சிஎஸ்கே அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது பஞ்சாப் கிங்ஸ்

210 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி விளையாட தொடங்கிய பஞ்சாப் அணி ஆரம்பம் முதலே அதிரடி காட்டியது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 11:28 PM IST

சென்னை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் விளையாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தனது 2-வது ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்றது.

ஐபிஎஸ் 2026 சீசனில் 7-வது போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் சிஎஸ்கே மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் விளையாடின.

இந்த போட்டியில் முதலில் களமிறங்கிய சென்னை அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி அளித்தது. தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் உடன் ஆயுஷ் மாத்ரே ஜோடி சேர்ந்தார்.

ஆயுஷ் மாத்ரே ஆரம்பம் முதலே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். 4ஆவது ஓவரில் ஹாட்ரிக் பவுண்டரி அடித்த அவர், 5ஆவது ஓவரில் சிக்ஸ், 6-வது ஓவரில் பவுண்டரி என பவர் பிளேவில் அணியின் ரன்களின் எண்ணிக்கை உயர்த்தினர். இதனால் சிஎஸ்கே அணி பவர் பிளேவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 57 ரன்கள் எடுத்தது.

தொடர்ந்து இந்த ஜோடி சிறப்பாக விளையாடிய நிலையில், ரன் 9.5 ஓவரில் 100-ஐ தொட்டது. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக பஞ்சாப் வீரர் சாஹலின் சுழலில் சிக்கிய கெய்க்வாட் 28 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஐயுஷ் மாத்ரே 43 பந்தில் 6 பவுண்டரி, 5 சிக்சருடன் 73 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழந்தார்.

தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் அதிரடி காட்டிய நிலையில், சென்னை அணி 20 ஓவர் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 209 ரன்கள் குவித்தது. அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமான ஷிவம் துபே 27 பந்தில் 45 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

210 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி விளையாட தொடங்கிய பஞ்சாப் அணி ஆரம்பம் முதலே அதிரடி காட்டியது. அந்த அணியின் பிரியான்ஷ் ஆர்யா 39, பிரப்சிம்ரன் சிங் 43, கூப்பர் கானோலி 36 ரன் குவித்து ஆட்டமிழந்தனர். கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 26 பந்துகளில் 50 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். இது அவர் எடுத்த 28-வது அரை சதம் ஆகும்.

தொடர்ந்து களத்தில் இருந்த நோஹல் பதேரா 10 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஸ்டாய்னிஷ், ஷசாங் சிங் ஆகியோர் அபாரமாக விளையாடி அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். 18.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், 210 ரன்களை குவித்து, 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.

தொடர்ந்து 2-வது முறையாக வெற்றி பெற்றதன் மூலம், புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி. அதே சமயம், தொடர்ந்து 2-வது முறை தோல்வி அடைந்ததால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.

