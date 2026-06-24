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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: கொலம்பியா அணி ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி

காங்கோ அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய கொலம்பியா ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது

காங்கோ அணியை வீழ்த்திய கொலம்பியா
காங்கோ அணியை வீழ்த்திய கொலம்பியா (Xinhua via IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 11:35 AM IST

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ஹைதராபாத்: உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரின் லீக் போட்டிகளில் குரோஷியா, கொலம்பியா அணிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த 11 ஆம் தேதி தொடங்கி, அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று கனடா நாட்டின் டொரண்டோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற ’L’ பிரிவு லீக் போட்டியில் பனாமா, குரோஷியா அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் தங்களது முதல் போட்டியில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், இப்போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் களமிறங்கியது. இரு அணிகளும் ஆரம்பம் முதல் தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்ட நிலையில், கோல் அடிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், இரண்டாம் பாதியில் 54-வது நிமிடத்தில் குரோஷியா அணி வீரர் அண்டே புடிமிர், ஸ்டனிசிக் உதவியுடன் முதல் கோலை அடித்தார். பின்னர் பனாமா அணி பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் ஆடியது. ஆனால் குரோஷியா அணியின் சிறப்பான தற்காப்பு ஆட்டத்தை பனாமா அணியால் முறியடிக்க முடியாமல் திணறியது.

இறுதி வரை பனாமா அணி கோல் அடிக்காததால் குரோஷியா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், குரோஷியா அணி 3 புள்ளிகள் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இரண்டு போட்டிகளில் தோற்ற பனாமா அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

கொலம்பியா நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி

மெக்சிகோ நாட்டில் நடைபெற்ற ’K’ பிரிவு போட்டியில் கொலம்பியா, காங்கோ அணிகள் மோதின. முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற கொலம்பியா அணி, நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கியது. போட்டி தொடங்கியது முதல் இரண்டு அணிகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தின. இரண்டு அணிகளுக்கும் கிடைத்த ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பை வீணடித்தனர்.

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முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், இரண்டாவது பாதியிலும் அதே நிலை தொடர்ந்தது. இந்நிலையில், போட்டியின் இறுதிக்கட்டத்தில் கொலம்பியா வீரர் டேனியல் முனோஸ் ஜுவான் குவாண்டெரோ உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். இதன் மூலம் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் கொலம்பியா அணி காங்கோ அணியை வீழ்த்தியது. இதன்மூலம் அந்த அணி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.

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FIFA WORLD CUP 2026
COLOMBIA BEAT DR CONGO
CROATIA BEAT PANAMA
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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