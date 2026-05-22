சவூதி புரோ லீக்: ரொனால்டோ அதிரடியில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது அல்-நாஸர்
சவூதி புரோ லீக் இறுதிப் போட்டியில் அல்-நாஸர் அணியின் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை பதிவு செய்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.
Published : May 22, 2026 at 4:24 PM IST
ஹைதராபாத்: தமக் கிளப் அணிக்கு எதிரான் சவூதி புரோ லீக் இறுதிப் போட்டியில் அல்-நாஸர் அணி 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் தட்டிச் சென்றது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று வந்த சவூதி புரோ லீக் கால்பந்து தொடரானது இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு அல்-நாஸர் மற்றும் தமக் கிளப் அணிகள் முன்னேறின. அந்தவகையில், ரியாத்தில் உள்ள அல்-அவ்வல் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், அல்-நாஸர் அணி தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தியது.
அதிலும் குறிப்பாக முதல் பாதி ஆட்டத்தின் 33ஆவது நிமிடத்தில் சாதியோ மானே அல்-நாஸர் அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்து அசத்தினார். மறுபக்கம் முதல் பாதியின் இறுதிவரை போராடிய தமக் கிளப் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக முதல் பாதி முடிவில் அல்-நாஸர் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட அல்-நாஸர் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 51ஆவது நிமிடத்தில் கிங்ஸ்லி கோமன் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார். அதேசமயம் ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தில் தமக் கிளப் அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்ட மோர்லே சில்லா கோலை பதிவு செய்தார்.
CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/tdaCQxC9Xq— TC (@totalcristiano) May 21, 2026
அதன்பின், அல்-நாஸர் அணியின் கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆட்டத்தின் 62ஆவது மற்றும் 80ஆவது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து இரண்டு முக்கிய கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை போராடிய தமக் கிளப் அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அல்-நாஸர் அணி 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் தமக் கிளப் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த அபார வெற்றியின் மூலம் அல்-நாஸ்ர் அணி சவூதி லீக் சாம்பியன் கோப்பையை வென்றதுடன், கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சவூதி மண்ணில் தனது முதல் லீக் பட்டத்தை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார்.
It means so much to us 🏆 YALLA NASSR! 🟡🔵 pic.twitter.com/Uw1HSc6smC— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 21, 2026
இதுதவிர, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இந்த இறுதிப் போட்டியில் இரண்டு மிரட்டலான கோல்களை அடித்ததன் மூலம், தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த கேரியர் கோல்களின் எண்ணிக்கை 973 ஆக உயர்த்தியுள்ளார். மேற்கொண்டு அவர் 27 கோல்களை அடித்தால், உலக கால்பந்து வரலாற்றில் 1,000 கேரியர் கோல்களை அடித்த முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் அவர் எட்டுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.