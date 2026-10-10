ரொனால்டோவின் 1000 கோல் இலக்கு: சவுதி புரோ லீக்கில் 980-வது கோலுடன் அதிரடி கம்பேக்!
உலக கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனது கால்பந்து வாழ்க்கையில் 980-ஆவது கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.
Published : October 10, 2026 at 2:27 PM IST
ஹைதராபாத்: சவுதி புரோ லீக் கால்பந்து தொடரின் விறுவிறுப்பான லீக் ஆட்டத்தில், அல்-நாசர் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் திரியா கிளப் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
சவுதி அரேபியாவின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடரான சவுதி புரோ லீக்கின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் அல்-நாசர் அணி, திரியா கிளப் அணியை எதிர்கொண்டது. ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அல்-நாசர் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
இதில் ஆட்டத்தின் 23ஆவது நிமிடத்தில், கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அல்-நாசர் அணிக்காக முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 35ஆவது நிமிடத்தில் அல்-நாசர் அணியின் சாமு கோஸ்டா கோலடித்து அணியின் முன்னிலையை அதிகரித்தார். மறுபக்கம், கடுமையாகப் போராடிய நிலையிலும் திரியா கிளப் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!!!!!! 980!!!!! HE IS BACKKKKKK!!! AL NASSR 1-0 AL DIRIYAH https://t.co/zdKz9cmexI— MT2 (@madrid_total2) October 9, 2026
இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அல்-நாசர் அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அல்-நாசர் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முன்னிலையைத் தக்கவைத்தது. தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 77ஆவது நிமிடத்தில் கிங்ஸ்லி கோமன் அல்-நாசர் அணிக்காக மூன்றாவது கோலைப் பதிவு செய்து வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
மறுபக்கம், இறுதி நிமிடம் வரை போராடிய திரியா கிளப் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அல்-நாசர் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் திரியா கிளப் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் அல்-நாசர் அணி 19 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!!!!!! 980!!!!! HE IS BACKKKKKK!!! AL NASSR 1-0 AL DIRIYAH https://t.co/zdKz9cmexI— MT2 (@madrid_total2) October 9, 2026
இப்போட்டியில் அல்-நாசர் அணியின் நட்சத்திர வீரரும், உலக கால்பந்து ஜாம்பவானுமான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனது கால்பந்து வாழ்க்கையில் 980-ஆவது கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தியிருந்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் 1,000 கோல்கள் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை எட்ட அவருக்கு இன்னும் 20 கோல்களே தேவையாக உள்ளன. இந்த மைல்கல்லை நோக்கி அவர் மிக வேகமாக முன்னேறி வருகிறார்.
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சமீபத்தில் நடைபெற்ற நேஷன்ஸ் லீக் தொடரின் போது, போர்ச்சுகல் தேசிய அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜேசஸுடன் ஏற்பட்ட முரண்பாடு காரணமாகப் போர்ச்சுகல் அணியில் இருந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பாதியில் வெளியேறினார். இச்சம்பவம் கால்பந்து உலகில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், சவுதி புரோ லீக்கில் அவர் கம்பேக் கொடுத்துக் கோலடித்து அசத்தியுள்ளது ரசிகர்களைப் பெரு மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.