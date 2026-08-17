'இதுவே எனது கடைசி சீசனாக இருக்கலாம்'| ஓய்வு பெறுகிறார் ஜாம்பவான் ரொனால்டோ!
தற்போது சவூதி அரேபியாவின் அல் நஸர் கிளப் அணிக்காக விளையாடி வரும் ரொனால்டோ, தனது 25 ஆண்டுகால கால்பந்து பயணத்தில் இதுவரை 1,330 போட்டிகளில் விளையாடி 976 கோல்களை அடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 17, 2026 at 1:17 PM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு 2026–27 கால்பந்து சீசனுடன் தனது தொழில்முறை கால்பந்து வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறப் போவதாக போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது கடந்த மாதம் நிறைவு பெற்றது. இதில் அர்ஜென்டினா அணிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டியில், ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது. அதேசமயம், இத்தொடரில் கோப்பையை வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்பட்ட போர்ச்சுகல் அணி, நாக்-அவுட் சுற்றில் தோல்வியடைந்து ஏமாற்றமளித்தது.
இதனையடுத்து, போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரரும் உலக கால்பந்து ஜாம்பவானுமான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் சர்வதேச மற்றும் தொழில்முறை எதிர்காலம் என்ன என்பது குறித்த கேள்விகள் அதிகரிக்கத் தொடங்கின. இந்நிலையில்தான், நடப்பு 2026–27 சீசனுடன் தனது தொழில்முறை கால்பந்து வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற பரிசீலித்து வருவதாகக் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சூசகமாகத் தெரிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This may truly be my LAST YEAR in football”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
“I want to leave an amazing legacy”, told Vogue. pic.twitter.com/Rt7SkNrzGU
இதுகுறித்து ‘வோக்’ (Vogue) இதழுக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் பேசிய ரொனால்டோ, "அநேகமாக இது எனது கால்பந்து வாழ்க்கையின் கடைசி சீசனாக இருக்கலாம். களத்தை விட்டு வெளியேறும் போது கால்பந்து வரலாற்றில் ஒரு நீங்கா முத்திரையைப் பதிக்க விரும்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். தான் ஓய்வு பெறும் துல்லியமான தேதியை அவர் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், இந்த சீசனின் முடிவில் ஓய்வு பெறுவது குறித்து தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருவதை அவர் சூசகமாக உறுதி செய்துள்ளார்.
தற்போது சவூதி அரேபியாவின் அல் நஸர் (Al Nassr) கிளப் அணிக்காக விளையாடி வரும் ரொனால்டோ, தனது 25 ஆண்டுகால கால்பந்து பயணத்தில் இதுவரை 1,330 போட்டிகளில் விளையாடி 976 கோல்களைக் குவித்துள்ளார். கால்பந்து வரலாற்றில் எவரும் எட்டாத 1,000 அதிகாரப்பூர்வ கோல்கள் என்ற இமாலய சாதனையை அடைய அவருக்கு இன்னும் வெறும் 24 கோல்களே தேவைப்படுகின்றன. நடப்பு 2026-27 சீசனில் அவர் இந்த வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டி புதிய சாதனை படைப்பார் என் அவரது ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
🚨 CRISTIANO RONALDO HAS ANNOUNCED HIS RETIREMENT— Preeti (@MadridPreeti) August 16, 2026
" i think this is probably my last year of football, and i want to leave a spectacular legacy. i want to have more fun, travel more. because, after all, it’s been 25 years with a lot of sacrifice"
is this the end? 🤯 pic.twitter.com/VwfNAoUFeZ
போர்ச்சுகலின் 'ஸ்போர்ட்டிங் சிபி' (Sporting CP) கிளப்பில் தனது கால்பந்து பயணத்தைத் தொடங்கிய ரொனால்டோ, பின்னர் மான்செஸ்டர் யுனைடெட், ரியல் மாட்ரிட் மற்றும் ஜுவென்டஸ் போன்ற உலகின் புகழ்பெற்ற முன்னணி கிளப் அணிகளுக்காக விளையாடி முத்திரை பதித்தார். குறிப்பாக, ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக 450 கோல்களையும், மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டிற்காக 145 கோல்களையும், போர்ச்சுகல் தேசிய அணிக்காக 138 கோல்களையும் அவர் அடித்துள்ளார்.
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மேலும், கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய விருதான 'பாலன் டி ஆர்' (Ballon d'Or) விருதை 5 முறையும், ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையை 5 முறையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். கடந்த சவூதி புரோ லீக் சீசனில் மட்டும் அல் நஸர் கிளப் அணிக்காக அனைத்துப் போட்டிகளிலும் சேர்த்து 39 கோல்களை அடித்து அசத்தினார். கால்பந்து உலகின் வாழும் ஜாம்பவானாகத் திகழும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் இந்த இறுதி சீசன் ஆட்டங்களைக் காண ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர்.