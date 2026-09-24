'தேவைப்பட்டால் மட்டுமே விளையாடுவேன்' - கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அதிரடி
யூஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் (UEFA Nations League) தொடருக்கான போர்ச்சுகல் அணியில் மீண்டும் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இடம் பிடித்துள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 1:56 PM IST
ஹைதராபாத்: போர்ச்சுகல் அணிக்குத் தனது பங்களிப்பு தேவைப்படும் வரை மட்டுமே சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடப் போவதாக அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அறிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 2026 ஃபீஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில், கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தலைமையிலான போர்ச்சுகல் அணி கோப்பையை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருந்தது. அதற்கேற்ப லீக் சுற்றுகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய போர்ச்சுகல் அணி, 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்று ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.
இதையடுத்து ரொனால்டோவின் எதிர்காலம் குறித்து கேள்விகள் அதிகரித்திருந்தன. அதற்கேற்ப, இதுவே தனது கடைசி உலகக் கோப்பைத் தொடராக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்ட அவர், சர்வதேசக் கால்பந்திலிருந்து ஓய்வு பெறுவது குறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடாமல் கிளப் அணிகளுக்காகத் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார்.
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “If Portugal no longer want to rely on me, I can leave from today. I have no problem with that”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026
“Or even the president. When they no longer want to rely on me in the national team, I’ll be the first to speak to them about it”.
“If they rely on me, I… pic.twitter.com/oGbyKBSWvk
இந்த நிலையில், எதிர்வரும் யு.இ.எஃப்.ஏ. நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடருக்கான போர்ச்சுகல் அணியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை அந்த அணியின் புதிய பயிற்சியாளரான ஜார்ஜ் ஜீசஸ் அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம், ரொனால்டோ சர்வதேசப் போட்டிகளில் தொடர்ந்து நீடிப்பது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், போர்ச்சுகல் அணிக்கு தனது பங்களிப்பு தேவைப்படும் வரை மட்டுமே சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடப் போவதாக அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய ரொனால்டோ, "போர்ச்சுகல் மக்கள் என் மீது இன்னும் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர், அதனால்தான் நான் இன்னும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறேன். எனது ஆட்டத்தைப் பார்த்தாலே நான் இன்னும் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறேன் என்பது தெரியும்.
ஒருவேளை, அணிக்கு நான் எந்தப் பங்களிப்பும் செய்யவில்லை என்றோ அல்லது அணியின் சூழலுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறேன் என்றோ கருதினால், அடுத்த கணமே எனது பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு நான் கிளம்பிவிடுவேன். அணியில் இருந்து முதலாளாக விலகுவது நானாகத்தான் இருக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Cristiano Ronaldo: " i know what i am. i know what i do to be here. i know what i've done to have had the success that i have had. i know why, especially the young kids, they love cristiano, because they saw me as an example and this, for me, is the most important thing." ❤️ pic.twitter.com/axY6TgYfM9— Hayters TV (@HaytersTV) September 23, 2026
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தற்போது கிளப் மற்றும் சர்வதேசப் போட்டிகளில் சேர்த்து 979 கோல்களை அடித்துள்ள ரொனால்டோ, கால்பந்து வரலாற்றில் எவரும் எட்டாத 1,000 கோல்கள் என்ற இமாலய சாதனையைப் படைக்க இன்னும் 21 கோல்கள் மட்டுமே தேவையாக உள்ளது. இதனால் இந்தத் தொடரில் அவர் 1,000 கோல் என்ற இலக்கை அடைவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.