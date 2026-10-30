வரலாற்றுச் சாதனையை நோக்கி கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ - 'பர்பெக்ட் ஹாட்ரிக்' அடித்து சாதனை!
உலக கால்பந்து வரலாற்றில் எவரும் எட்டாத 1,000 கோல்கள் என்ற இமாலய சாதனையை படைக்க கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவிற்கு இன்னும் 15 கோல்கள் மட்டுமே தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 30, 2026 at 5:41 PM IST
ஹைதராபாத்: அல்-கலோத் அணிக்கு எதிரான சவூதி புரோ லீக் கால்பந்து போட்டியில் அல்-நஸர் அணியின் கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 'பர்பெக்ட் ஹாட்ரிக்' (Perfect Hat-trick) அடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்
சவூதி புரோ லீக் கால்பந்து தொடரில், அல்-நஸர் அணியின் நட்சத்திர வீரரும், போர்ச்சுகல் நாட்டின் கால்பந்து ஜாம்பவானுமான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மீண்டும் ஒருமுறை தனது அபாரமான திறமையால் உலக கால்பந்து ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். அல்-கலோத் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான லீக் போட்டியில், அல்-நஸர் அணியின் கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வெறும் 15 நிமிட இடைவெளியில் ஒரு 'பர்பெக்ட் ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
ரொனால்டோ மிரட்டல்
இவரின் அதிரடி ஆட்டத்தால் அல்-நஸர் அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் அல்-கலோத் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே அல்-நஸர் அணி ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆட்டத்தின் முதல் பாதியிலேயே கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சிறப்பாக செயல்பட்டு கோலடித்த நிலையிலும், துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் அடித்த இரண்டு கோல்களும் 'ஆஃப்சைடு' என அறிவிக்கப்பட்டது.
د’66 ⚽️ د’72 ⚽️ د’81 ⚽️ خلال 15 دقيقة، الأسطورة كريستيانو رونالدو يسجّل أول ثلاثية له هذا الموسم 🔥🐐 #النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/dvhjxJ7zxq— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026
இதனால் சற்றும் சோர்ந்து போகாத ரொனால்டோ, இரண்டாவது பாதியில் ஆட்டத்தின் போக்கையே முழுமையாக மாற்றியமைத்தார். ஆட்டத்தின் 66ஆவது நிமிடத்தில் ரொனால்டோ தனது முதல் கோலை அடித்து கணக்கைத் தொடங்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து 72ஆவது நிமிடத்தில் இரண்டாவது கோலையும், 81ஆவது நிமிடத்தில் மூன்றாவது கோலையும் அடித்து, வெறும் 15 நிமிடங்களுக்குள் தனது மிரட்டலான ஹாட்ரிக்கை நிறைவு செய்தார்.
'பர்பெக்ட் ஹாட்ரிக்'
அதிலும் குறிப்பாக, கால்பந்து விளையாட்டில் இடது கால், வலது கால் மற்றும் தலை என மூன்றின் மூலமும் தலா ஒரு கோல் அடிப்பதே 'பர்பெக்ட் ஹாட்ரிக்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. தற்சமயம் 41 வயதான ரொனால்டோ, இந்த ஆட்டத்தில் தனது உடற்தகுதியை நிரூபிக்கும் வகையில் இந்த பர்பெக்ட் ஹாட்ரிக்கை பதிவு செய்தார். இது அவரது தொழில்முறை கால்பந்து வாழ்க்கையில் பதிவான 11ஆவது பர்பெக்ட் ஹாட்ரிக் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1,000 கோல் இலக்கு
இந்த ஆட்டத்தில் அடித்த 3 கோல்களையும் சேர்த்து, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனது ஒட்டுமொத்த கால்பந்து வரலாற்றில் 67ஆவது ஹாட்ரிக்கை பதிவு செய்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். மேலும், உலக கால்பந்து வரலாற்றில் இதுவரை எந்தவொரு வீரரும் செய்திராத சாதனையாக, தனது ஒட்டுமொத்த கோல்களின் எண்ணிக்கையை 985 ஆக உயர்த்தியுள்ளார்.
Cristiano Ronaldo bags a hat trick for Al Nassr, bringing his career goal tally to 985 for club and country 🤯 15 MORE GOALS FOR 1,000 😮💨 https://t.co/avRNWOi5c7— ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2026
|இதையும் படிங்க
உலக கால்பந்து வரலாற்றில் எவரும் எட்டாத 1,000 கோல்கள் என்ற இமாலய சாதனையைப் படைக்க கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவிற்கு இன்னும் 15 கோல்கள் மட்டுமே தேவை. இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இந்த இமாலய சாதனையைப் படைத்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.