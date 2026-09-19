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போர்ச்சுக்கல் அணியில் மீண்டும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ: புதிய பயிற்சியாளர் அதிரடி அறிவிப்பு!

திறமையின் அடிப்படையில் மட்டுமே கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அணிக்குள் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்றும், அவருக்கு எந்தவித தனிப்பட்ட சலுகைகளும் வழங்கப்படாது என்றும் போர்ச்சுகல் அணியின் பயிற்சியாளர் ஜீசஸ் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

போர்ச்சுக்கல் அணியில் மீண்டும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
போர்ச்சுக்கல் அணியில் மீண்டும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 12:44 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் தோல்விக்குப் பிறகு, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தற்போது யூஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் (UEFA Nations League) தொடருக்கான போர்ச்சுகல் அணியில் மீண்டும் இடம் பிடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 2026 ஃபீஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில், கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தலைமையிலான போர்ச்சுக்கல் அணி கோப்பையை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருந்தது. அதற்கேற்ப லீக் சுற்றுகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய போர்ச்சுக்கல் அணி, 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்று ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.

இதன் காரணமாக கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக் கோப்பை கனவு கலைந்தது. இந்தத் தோல்விக்குப் பிறகு போர்ச்சுக்கல் அணிக்காகத் தொடர்ந்து விளையாடுவது குறித்து உறுதியாகக் கூற மறுத்த ரொனால்டோ, இதுவே தனது கடைசி உலகக் கோப்பைத் தொடராக இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். எனினும், சர்வதேச கால்பந்திலிருந்து ஓய்வு பெறுவது குறித்து அவர் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

ஏற்கனவே சவூதி அரேபியாவின் அல்-நாசர் கிளப் அணிக்காக விளையாடி வரும் ரொனால்டோ, சர்வதேச போட்டிகளில் தனது எதிர்காலம் என்ன என்ற கேள்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, தற்போது மீண்டும் போர்ச்சுக்கல் தேசிய அணியில் இணைந்து ரசிகர்களைப் பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

அதன்படி, எதிர்வரும் யு.இ.எஃப்.ஏ. நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடருக்கான போர்ச்சுக்கல் அணியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை போர்ச்சுக்கல் அணியின் புதிய பயிற்சியாளரான ஜார்ஜ் ஜீசஸ் அறிவித்துள்ளார். சவூதி அரேபியாவின் அல்-நாசர் கிளப் அணியில் ரொனால்டோவுடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனுபவம் இவருக்கு உண்டு. இவர்களது கூட்டணியில் கடந்த சீசனில் அல்-நாசர் அணி லீக் பட்டத்தையும் வென்றிருந்தது.

பயிற்சியாளருடன் உள்ள இந்த நெருக்கத்தின் காரணமாகவே தற்சமயம் ரொனால்டோவுக்கு போர்ச்சுக்கல் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், தனது நிர்வாகத்தின் கீழ் ரொனால்டோவுக்கு எந்தவித சிறப்புச் சலுகைகளும் வழங்கப்படாது என்று ஜார்ஜ் ஜீசஸ் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய ஜார்ஜ் ஜீசஸ், "அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து வீரர்களும் எனக்கு ஒன்றுதான். சிறப்பாக விளையாடினால் அவர் களமிறங்குவார், இல்லையென்றால் இல்லை. அனைவரையும் நான் ஒரே மாதிரியாகத்தான் நடத்துவேன்" என்று தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.

நேஷன்ஸ் லீக் தொடரில் போர்ச்சுக்கல் அணி தனது முதல் போட்டியை செப்டம்பர் 24 அன்று சொந்த மண்ணில் வேல்ஸ் அணிக்கு எதிராகத் தொடங்குகிறது. அதைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் 27 அன்று நார்வேயையும், அக்டோபர் 1 அன்று டென்மார்க்கையும் அவற்றின் சொந்த மண்ணில் எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதன்பின், அக்டோபர் 4ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் மீண்டும் நார்வே அணியுடன் போர்ச்சுக்கல் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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போர்ச்சுக்கல் அணி விவரம்

  • கோல்கீப்பர்கள்: டியோகோ கோஸ்டா, ரூய் சில்வா, சாமுவேல் சோரஸ்.
  • டிஃபெண்டர்கள்: கோன்சலோ இனாசியோ, ரெனாட்டோ விகா, ரூபன் டயஸ், டோமஸ் அராஜோ, ஜோவோ கான்செலோ, தியோகோ டலோட், நுனோ டவாரெஸ், நுனோ மென்டிஸ்.
  • மிட்ஃபீல்டர்கள்: புருனோ பெர்னாண்டஸ், ஜோவோ பால்ஹின்ஹா, ரூபன் நெவ்ஸ், ஜோவோ நெவ்ஸ், விட்டின்ஹா, பெர்னார்டோ சில்வா.
  • ஃபார்வர்டுகள்: கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, ஃபேபியோ சில்வா, ட்ரின்காவ், பிரான்சிஸ்கோ கான்சீகாவ், கோன்சலோ ராமோஸ், ஜோவோ ஃபிலிக்ஸ், பெட்ரோ நெட்டோ, ரஃபேல் லியோ.

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CRISTIANO RONALDO
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நேஷன்ஸ் லீக் போர்ச்சுக்கல் அணி
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