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ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி; நீண்டநாள் காதலியை கரம்பிடித்தார் கால்பந்து ஜாம்பவான் ரொனால்டோ!

ரொனால்டோ - ஜார்ஜினா திருமணம் குறித்து பல்வேறு ஊகங்கள் வெளியாகி வந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் (ஆகஸ்ட் 11), தங்களுக்குச் சொந்தமான ஆடம்பர விடுதியில் இந்தத் திருமணத்தை அவர்கள் நடத்தியுள்ளனர்.

ரொனால்டோ - ஜார்ஜினா ஜோடி
ரொனால்டோ - ஜார்ஜினா ஜோடி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 3:55 PM IST

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ஹைதராபாத்: உலகக் கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (41), தனது நீண்டகால காதலி ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸை (32) திருமணம் செய்துகொண்டதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

உலகக் கால்பந்து அரங்கின் மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர நாயகன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, களத்திலும் அதற்கு வெளியிலும் ஒரு உலகளாவிய ஆளுமையாகத் திகழ்கிறார். உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரருக்கான மதிப்புமிக்க 'பலோன் டி ஓர்' விருதை ஐந்து முறை வென்று சாதனை படைத்துள்ள இவர், மான்செஸ்டர் யுனைடெட், ரியல் மாட்ரிட், ஜுவென்டஸ் போன்ற கால்பந்து கிளப்களுக்காக விளையாடி எண்ணற்ற சாதனைகளையும் குவித்துள்ளார்.

தற்போது சவுதி அரேபியாவின் 'அல் நசர்' அணிக்காக வரும் 41 வயதான ரொனால்டோ, போர்ச்சுகல் தேசிய அணியின் கேப்டனாகவும் பல வரலாற்று வெற்றிகளைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார். வெறும் விளையாட்டு வீரராக மட்டுமின்றி, சமூக ஊடகங்களில் உலகிலேயே அதிக பின்தொடர்பாளர்களைக் கொண்ட தனிநபராக விளங்கும் இவர், பில்லியன் டாலர் மதிப்புமிக்க உலகளாவிய வர்த்தக முகமாகவும் முத்திரை பதித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தனது நீண்டகால காதலியும் பிரபல மாடலுமான ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸை (32) திருமணம் செய்துகொண்டதை கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிசெய்து, உலகெங்கிலும் உள்ள தனது ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளார். மிகவும் ரகசியமாகத் திட்டமிடப்பட்டு நடத்தப்பட்ட இவர்களது இந்தத் திருமணம், உலகளவில் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பல மாதங்களாக இவர்களது திருமண தேதி மற்றும் இடம் குறித்து பல்வேறு ஊகங்கள் வெளியாகி வந்த நிலையில், நேற்றைய தினம் (ஆகஸ்ட் 11), தங்களுக்குச் சொந்தமான ஆடம்பர விடுதியில் மிக நெருக்கமான நபர்களுடன் இந்தத் திருமணத்தை அவர்கள் நடத்தியுள்ளனர். இன்ஸ்டாகிராமில் உலகிலேயே அதிக பின்தொடர்பாளர்களைக் கொண்ட கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, தனது இந்தத் திருமண அறிவிப்பையும் சமூக வலைதள வாயிலாகவே அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

அந்தவகையில், ரொனால்டோ தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், இருவரும் திருமண மோதிரங்களை அணிந்திருக்கும் கைகளின் நெருக்கமான ஒரு புகைப்படத்தைப் பதிவிட்டுள்ளார். இந்தப் பதிவு வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே காட்டுத்தீ போல இணையத்தில் பரவி, உலகளவில் வைரலாகியது. குறிப்பாக, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 11 அன்று ஜார்ஜினா தனது நிச்சயதார்த்தத்தை அறிவித்த நிலையில், சரியாக ஓராண்டுக்குப் பிறகு அதே தேதியில் இந்தத் திருமணம் நடந்துள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

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ரொனால்டோ மற்றும் ஜார்ஜினா ஜோடி கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் காதலித்து வந்த நிலையில், தற்போது பத்தாண்டு கால காதல் வாழ்க்கைக்குப் பின் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இதையடுத்து, இத்தம்பதியினருக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. கால்பந்து களத்தில் எண்ணற்ற வரலாற்றுச் சாதனைகளைப் படைத்த ரொனால்டோ, தற்போது தனது நீண்டகால காதலியைக் கரம் பிடித்து வாழ்வின் புதிய இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியுள்ளார்.

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