கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு பேரிடி! ஓய்வை அறிவித்தார் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
கால்பந்து களத்தில் ஃபார்வர்ட் பிளேயரான ரொனால்டோ, சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார்.
Published : November 5, 2026 at 4:41 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.
போர்ச்சுகல் அணியை சேர்ந்த நட்சத்திர கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். 41 வயதான ரொனால்டோ, இதுவரை 234 சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் விளையாடி 146 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு, ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் அணிக்காக விளையடிய போது அந்த அணி யூரோ கோப்பையை வென்றது. பின்னர் 2019ஆம் ஆண்டு நேஷனல் லீக் தொடரை போர்ச்சுகல் அணி வென்றுள்ளது. மேலும், ரொனால்டோ ஐந்து முறை கோல்டன் பந்து விருதை (Ballon d'Or) வென்றுள்ளார்.
கால்பந்து களத்தில் ஃபார்வர்ட் பிளேயரான ரொனால்டோ, சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார். மேலும், ரொனால்டோ 6 ஐரோப்பா சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளிலும், 5 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரிலும் பங்கேற்றுள்ளார்.
ஆனால், ஒருமுறை கூட ரொனால்டோ விளையாடிய போர்ச்சுகல் அணி கால்பந்து உலகக் கோப்பையை வெல்லவில்லை. இது தற்போது ரசிகர்களின் நிறைவேறாத ஆசையாகவே மாறிவிட்டது.
|இதையும் படிங்க: சாதனைகளின் 'கிங்' விராட் கோலி: உலகக் கிரிக்கெட் சரித்திரத்தை மாற்றி எழுதும் ரன் மெஷின்!
கடைசியாக இந்த 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் போர்ச்சுகல் அணி கோப்பை வெல்லாமல் ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறியது ரொனால்டோ ஓய்வுக்கு ஒரு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ரொனால்டோ தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் மூலம் சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார்.