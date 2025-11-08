ETV Bharat / sports

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை டக் அவுட்- முதலிடத்தை பிடித்த ஜாம்பவான் வீரர்!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள், அதாவது டெஸ்ட், ஒருநாள், டி20 என மூன்று வடிவங்களிலும் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள் குறித்த புள்ளி விவரங்களைப் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை டக் அவுட்
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை டக் அவுட்
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரை வீரர்கள் சாதனைகளை படைப்பதும், அதனை முறியடிப்பதும் இயல்பானது. இதில் சிறப்பான சாதனைகள், மோசமான சாதனைகளும் அடக்கம். அப்படி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை டக் அவுட் ஆகி மோசமான சாதனை படைத்த வீரர்கள் பட்டியலில், முன்னாள் ஜாம்பவானுடைய பெயர் முதலிடத்தில் உள்ளது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? அதிலும் குறிப்பாக அவர் அதிக முறை டக் அவுட்டானது, தனது பெயரில் ஒரு உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார் என்பது பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளார்.

கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையிலும், எவ்வளவு சிறந்த வீரராக இருந்தாலும், ஒரு முறையாவது டக் அவுட் ஆவது இயற்கையானது. அப்படி பார்த்தோமேயானால், அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் 10 அல்லது 20 முறை டக் அவுட் ஆவது கூட வழக்கமான ஒன்று என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் நாம் பார்க்க இருக்கும் வீரர் தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் மொத்தமாக 59 முறை டக் அவுட்டாகியுள்ளார். இவ்வாறான மோசமான சாதனையை படைத்தது வேறு யாருமல்ல, கிரிக்கெட் உலகம் கண்ட மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீரரான இலங்கையின் முன்னாள் ஜாம்பவான் முத்தையா முரளிதரன் தான்.

முத்தையா முரளிதரன்
முத்தையா முரளிதரன்

தனது சுழற்பந்து வீச்சு மூலம் கிரிக்கெட் உலகில் தனது முத்திரையைப் பதித்த முரளிதரன், தனி ஒருவராக பல போட்டிகளையும் வென்று கொடுத்துள்ளார். மேலும் தனது அபாரமான பந்துவீச்சால் உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்திய அவர், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 800 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உலகின் ஒரே பந்து வீச்சாளர் என்ற உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதுதவிர சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 1300க்கும் அதிகமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியும் சாதனை படைத்துள்ளார்.

மேலும், 1996 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்ற இலங்கை அணியிலும் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார். இவ்வாறு தொடர் சாதனைகளை படைத்த முரளிதரன், பேட்டிங்கில் மட்டுமே மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது ரசிகர்களை சற்று ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏனெனில் அவர் டெஸ்ட் போட்டிகளில் 33 முறையும், ஒருநாள் போட்டிகளில் 25 முறையும் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு முறையும் என மொத்தமாக 59 முறை டக் அவுட்டாகி, பட்டியலிலும் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸைச் சேர்ந்த முன்னாள் ஜாம்பவான் கர்ட்னி வால்ஷ் 54 முறை டக் அவுட்டாகி இரண்டாம் இடத்தையும், இலங்கை அணியின் அதிரடி பேட்டர் சனத் ஜெயசூர்யா 53 முறை டக் அவுட்டாகி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள், அதாவது டெஸ்ட், ஒருநாள், டி20 என மூன்று வடிவங்களிலும் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள் குறித்த புள்ளி விவரங்களைப் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

முத்தையா முரளிதரன்
முத்தையா முரளிதரன்

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக டக் அவுட் ஆன வீரர்கள்

  • 59 - முத்தையா முரளிதரன், (இலங்கை)
  • 54 - கோர்ட்னி வால்ஷ், (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
  • 53 - சனத் ஜெயசூர்யா, (இலங்கை)
  • 49 - கிளென் மெக்ராத், (ஆஸ்திரேலியா)
  • 49 - ஸ்டூவர்ட் பிராட், (இங்கிலாந்து)

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக டக் அவுட்கள்(அனைத்து வடிவங்களிலும்)

வீரர்ஆண்டுபோட்டிகள்இன்னிங்ஸ்டக் அவுட்
மெர்வின் தில்லன் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)200227 2411
சையத் அஜ்மல் (பாகிஸ்தான்)2013504210
எம் தில்லன் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)199927199
மஞ்சுராக் இஸ்லாம் (வங்கதேசம்)200220239
ஹெர்ஷல் கிப்ஸ் (தென்னாப்பிரிக்கா)200634429

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக டக் அவுட்கள்(ஒருநாள் போட்டிகளில்)

வீரர்ஆண்டுபோட்டிகள்இன்னிங்ஸ்டக் அவுட்
ஹெர்ஷல் கிப்ஸ் (தென்னாப்பிரிக்கா)200237 37 8
ஆடம் பாரோர் (நியூசிலாந்து)200119177
டெஸ்மண்ட் ஹெய்ன்ஸ் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)199325256
ஆர்.எஸ். களுவித்தாரன (இலங்கை)199630 29 6
சக்லைன் முஷ்டாக் (பாகிஸ்தான்)199633 236

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக டக் அவுட்கள் (டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில்)

வீரர்ஆண்டுபோட்டிகள்இன்னிங்ஸ்டக் அவுட்
மெர்வின் தில்லன் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)2002111810
காலித் அகமது (வங்கதேசம்)20228158
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (இந்தியா)202413198
பிஷன் சிங் பேடி (இந்தியா)19745107
வில்லியம் கிளார்க் (ஆஸ்திரேலியா)19786117

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக டக் அவுட் ஆன வீரர்கள் (கேரியரில்)

வீரர்போட்டிகள்இன்னிங்ஸ்டக் அவுட்
கர்ட்னி வால்ஷ் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) 1984-2001132 185 43
ஸ்டூவர்ட் பிராட் (இங்.) 2007-2023167 244 39
கிறிஸ் மார்ட்டின் (நியூசிலாந்து) 2000-201371104 36
கிளென் மெக்ராத் (ஆஸ்திரேலியா) 1993-2007124138 35
இஷாந்த் சர்மா (இந்தியா) 2007-202110514234

ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக டக் அவுட்டான வீரர்கள் (கேரியரில்)

வீரர்போட்டிகள்இன்னிங்ஸ்டக் அவுட்
சனத் ஜெயசூரிய (ஆசியா/இலங்கை) 1989-2011445433 34
ஷாஹித் அஃப்ரிடி (ஆசியா/ஐசிசி/பாகிஸ்தான்) 1996-201539836930
வாசிம் அக்ரம் (பாகிஸ்தான்) 1984-2003356 28028
மஹேல ஜெயவர்தன (ஆசியா/இலங்கை) 1998-2015448 41828
லசித் மலிங்கா (இலங்கை) 2004-201922611926

டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக டக் அவுட் ஆன வீரர்கள் (கேரியரில்)

வீரர்போட்டிகள்இன்னிங்ஸ்டக் அவுட்
தாசுன் ஷனகா (இலங்கை) 2015-2025114 103 14
கெவின் இராகோஸ் (ருவாண்டா) 2021-20247556 13
ஜேப்பி பிமெனிமனா (ருவாண்டா) 2021-20259158 13
மார்ட்டின் அகயேஜு (ருவாண்டா) 2021-202595 7913
சௌமியா சர்க்கார் (வங்கதேசம்) 2015-2024878613

காலண்டர் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட டக் அவுட்கள் (அனைத்து வடிவங்களிலும்)

ஆண்டுடக் அவுட்கள்
20241704
20221318
20231312
20251025
2021904

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட டக் அவுட்கள் (ஒருநாள் போட்டிகளில்)

ஆண்டுடக் அவுட்கள்
2023335
2007299
1999262
2006262
2003247

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட டக் அவுட்கள்(டி20 போட்டிகளில்)

ஆண்டுடக் அவுட்கள்
20241290
2022907
2023875
2025736
2021572

ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட டக் அவுட்கள் (டெஸ்ட் போட்டிகளில்)

ஆண்டுடக் அவுட்
2024247
2002246
2018242
2001235
2021229

