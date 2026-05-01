சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக விளையாட ஆர்வமாக உள்ளது; சென்னையில் அபிஷேக் சர்மா பேட்டி
இந்த ஐபிஎல் தொடரில் வரும் மே 18-ம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன.
Published : May 1, 2026 at 1:52 PM IST
சென்னை: சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக விளையாட ஆர்வமாக உள்ளதாக தனியார் கல்லூரி நிகழ்வில் பங்கேற்ற சர்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் நட்சத்திர வீரர் அபிஷேக் சர்மா கூறியுள்ளார்.
சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் 2026-ம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்பு முகாமில் 3,633 மாணவர்கள் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மூலம் நேரடி பணி வாய்ப்பை பெற்றனர். இதில் அமேசான் நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த 40 மாணவ, மாணவியர்கள் ஆண்டுக்கு 41 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் ஊதியத்துடனான பணி ஆணை பெற்றனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக 5 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம் பெறும் விதமாக 91.88 சதவீதம் மாணவர்கள் பணிக்கு தேர்வாகியுள்ளனர். அதற்கான பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பல்கலைக்கழக வேந்தர் மரியஜீனா ஜான்சன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் சர்மா கலந்து கொண்டு, பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார். மேலும் அவர் மாணவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்து கொண்ட நிலையில், கல்லூரிகளுக்குள் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான கோப்பையையும் வழங்கி சிறப்பித்தார்.
தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய அபிஷேக் சர்மா, “சென்னையில் நடைபெறும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட ஆர்வமாக உள்ளேன்” என கூறினார். அப்போது அரங்கில் இருந்த மாணவர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.
பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த அபிஷேக் சர்மா, முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் தனது திறமையை நிரூபித்தார். 16 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான விஜய் மெர்ச்சண்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் கடந்த 2015-16 சீசனில் 7 போட்டிகளில் 1,200 ரன்களை எடுத்தார். தொடர்ந்து 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பையில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி வெற்றி பெறச் செய்தார். அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2018-ம் ஆண்டு 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை தொடரில் பங்கேற்றார்.
இதன் பின்னர் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார். அப்போது தனது முதல் ஐபிஎல் போட்டியில் 19 பந்துகளில் 46 ரன்கள் எடுத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அபிஷேக் சர்மாவை ஏலத்தில் எடுத்தது. அப்போது பெரிய அளவில் சோபிக்காத நிலையில், 2022ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் 426 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
கடந்த 2024 ஐபிஎல் சீசனில் ஒரு போட்டியில் 23 பந்துகளில் 63 ரன்கள் குவித்தார். அந்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 277 ரன்கள் எடுத்தது. அதுமட்டுமின்றி கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா அதிவேக சதம் அடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 9 போட்டிகளில் அபிஷேக் சர்மா 425 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.